مفوضة حقوق الإنسان: تعهدات بايدن مبشرة ويمكنها تصحيح انتكاسات عهد ترامب

وصفت ميشيل باشيليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، تعهدات الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بوقف تفريق أسر المهاجرين والتصدي ”للعنصرية الممنهجة“ وتغير المناخ، بأنها مبشرة وقد تصحح انتكاسات حدثت في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وقالت باشيليت خلال مؤتمر صحفي في جنيف: ”تم قطع مجموعة من التعهدات الواعدة مثل حماية الأطفال الوافدين، وأرى أن من الرائع وقف تفريق الأسر، وبالطبع كل الأمور المتعلقة بالحدود والحدود مع المكسيك“.

وتابعت: ”إذا نُفذت هذه التعهدات فأعتقد أنه سيكون لها تأثير إيجابي على حقوق الإنسان في الولايات المتحدة وفي العالم، ويمكنها كذلك تصحيح سياسات اتبعتها إدارة ترامب وأدت إلى انتكاسات خطيرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ومنها حقوق المرأة وحقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وحقوق المهاجرين والصحفيين“.