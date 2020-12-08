تقرير: ارتفاع الضحايا المدنيين الأفغان خلال فترة المفاوضات مع طالبان

المصدر: أ ف ب

أفاد تقرير الإثنين بارتفاع عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان جراء الغارات الجوية منذ عام 2017، بعد أن خففت الولايات المتحدة معاييرها لشن ضربات وصعّدت من هجماتها ضد طالبان.

وقالت نيتا سي. كروفورد، المديرة المشاركة ل“مشروع أكلاف الحرب“ في جامعة براون الأميركية، إن عدد الضحايا المدنيين الذين يقتلون سنويا بسبب غارات أميركية أو للتحالف قد ارتفع بنسبة 330 بالمئة، ليصل الى نحو 700 قتيل مدني عام 2019.

وخفضت الولايات المتحدة عدد ضرباتها الجوية بعد إبرام اتفاق مع طالبان في شباط/فبراير 2020، لكن الجيش الأفغاني زاد من وتيرة هجماته مع شروعه في مفاوضات مع المتمردين الاسلاميين.

وفي حين انخفض العدد الاجمالي للقتلى المدنيين في ضربات جوية، فإن الهجمات تأتي الآن من قبل القوات الأفغانية، وقد تصاعدت في الأشهر الأخيرة.

وكتبت كروفورد أن سلاح الجو الأفغاني الآن ”يلحق أضرارا بالمدنيين الأفغان أكثر من أي وقت مضى في تاريخه“.

وأشارت الى أنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2020، قُتل 86 مدنيا أفغانيا وأصيب 103 آخرون في غارات للقوات الجوية الأفغانية.

وفي الأشهر الثلاثة اللاحقة مع استمرار المحادثات بين الحكومة الأفغانية وطالبان في الدوحة، ارتفع عدد القتلى ليصل الى 70 مدنيا اضافة الى 90 جريحا.

وحضت كروفورد على التوصل الى وقف لإطلاق النار بينما بتفاوض الجانبان حول الاتفاق، وذلك لتجنيب المدنيين المزيد من الإصابات.

لكن مع تسريع الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان، يشعر البعض بالقلق من أن تستغل طالبان هذا الامر لممارسة المزيد من الضغط على القوات الأفغانية، ما قد يدفع كابول لشن هجمات انتقامية.

وأكدت كروفورد ”ما لم يكن هناك وقف لإطلاق النار، سيواصل الجانبان محاولة كسب نقاط تكتيكية خلال اجراء المفاوضات، ومن المرجح أن يزيد ذلك من الخسائر في أرواح المدنيين“.