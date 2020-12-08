صحيفة: بايدن يختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيرا للدفاع

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ذكرت صحيفة بوليتيكو يوم الاثنين نقلا عن ثلاثة أشخاص على دراية بالمناقشات أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيرا للدفاع.