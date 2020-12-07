الكشف عن صفقة غامضة تجعل صهر بوتين أصغر ملياردير في روسيا (صور)

كشفت وسائل إعلام روسية أن كيريل شامالوف، صهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اشترى أسهما بقيمة 380 مليون دولار في شركة بتروكيماويات روسية مقابل 100 دولار، بعد زواجه من ابنة الرئيس الصغرى.

وقال المحلل الروسي أليكسي نافالني: إن الصفقة كانت هدية زفاف بقيمة 380 مليون دولار.

وبحسب تحقيق أجرته وكالة ”iStories“ الروسية، اشترى شامالوف، البالغ من العمر 38 عاما، حصته بمبلغ قليل جدا من شركة ”سيبرو“ الروسية للبتروكيماويات، وذلك بعد شهور من زواجه من ابنة بوتين الصغرى كاترينا تيخونوفا، البالغة من العمر 34 عاما.

وذكر التحقيق أن شامالوف اشترى 3.8% من حصة شركة قيمتها 10 مليارات دولار، مما يعني أن القيمة السوقية لأسهمه كانت حوالي 380 مليون دولار.

وظهرت تفاصيل الصفقة للضوء عبر مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني المسربة التي تضمنت مراسلات شامالوف الخاصة.

ولم تنفِ شركة الكيماويات تفاصيل الصفقة، لكنها قالت إنه لا توجد شروط خاصة لشامالوف، إلا أن وكالة ”iStories“ ذكرت أن مديرين آخرين دفعوا مبالغ أكبر بكثير مقابل حصصهم في شركة البتروكيماويات.

ويعتقد أن هذه الصفقة ساعدت في جعل شامالوف أصغر ملياردير في روسيا بعمر 32 عامًا فقط.

وتزوج شامالوف من ابنة بوتين في حفل أقيم تحت إجراءات أمنية مشددة في منتجع للتزلج بروسيا، وتردد أن زواجهما انتهى في عام 2018 عندما دخل في علاقة مع سيدة أعمال تدعى زانا فولكوفا.

وتعتبر حياة بوتين الخاصة وعائلته سرية للغاية، لدرجة أن الكرملين لم يؤكد أبدًا هوية بناته، وبعد التقارير التي نشرت مؤخرا، تم تسريب صور زفاف ابنة فلاديمير بوتين.

وتحطم صور حفل زفاف شامالوف وكاترينا، الذي أقيم لمدة 3 أيام في منتجع إيغورا للتزلج في روسيا عام 2013، محرمات بوتين بشأن عدم الكشف عن تفاصيل حياته العائلية.