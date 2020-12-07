"فايننشال تايمز": قمة ديسمبر معركة ميركل الأخيرة لصون إرثها الأوروبي

تقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على مؤتمر قمة للاتحاد الأوروبي في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، الذي قد يحدد إرثها قبل 9 أشهر فقط من رحيلها عن المسرح السياسي، ودخول أوروبا مرحلة ما بعد ميركل.

وتعد هذه أخر قمة لرئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي، التي استمرت 6 أشهر، وهو وقت شهد فيه أعضاء الاتحاد الأوروبي تحديات غير مسبوقة، حيث دفع بهم وباء كورونا نحو أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، وبلغت محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ذروتها، وتسبب الخلاف حول سيادة القانون في انقسام ضارٍ بين المجر وبولندا والدول الأعضاء الـ25 الأخرى في التكتل.

ووفقا لصحيفة ”فايننشال تايمز“ البريطانية، يهدد هذا النزاع أحد الإنجازات الفريدة للاتحاد الأوروبي، وهو صفقة بقيمة 1.8 تريليون يورو بشأن ميزانيته للسبع سنوات المقبلة، وصندوق ضخم للتعافي من كورونا، الذي تموله الديون التي جمعتها المفوضية الأوروبية لأسواق رأس المال، والمصمم لمساعدة الاقتصادات المتعثرة على التعافي من الأزمة.

كان الأمر مؤلما

وقالت جانا بوليرين، رئيسة مكتب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في برلين: ”كان من المفترض أن يكون هذا إرث الرئاسة الألمانية، وربما ذروة حياة ميركل المهنية كمستشارة، ولكن الآن بات كل ذلك معلقا بخيط ضعيف“.

وتركز اعتراضات المجر وبولندا على بند رئيس يربط الإفراج عن أموال الاتحاد الأوروبي بالالتزام بسيادة القانون، وقد قدم ردهما، الذي يتضمن استخدام حق النقض على اتفاق الميزانية بأكمله، تحديا لجميع الدول الأعضاء الأخرى، ولكن بالنسبة لميركل، كان الأمر مؤلما بشكل خاص، حيث اعتبرت الأمر رفضًا لكل ما تمثله.

وقال جوزيف يانينج من المجلس الألماني للعلاقات الخارجية: ”لطالما سعت ميركل للبحث بصبر وبعناد عن حلول وسط، ولكن لا يمكنها فعل ذلك عندما تهدد دولة عضو باستخدام حق النقض، فقد سحب ذلك البساط من تحت قدميها“.

وكانت موجات الصدمة الناجمة عن استخدام حق النقض المحتمل بعيدة المدى، حيثُ كان القادة يأملون في استخدام قمة هذا الأسبوع لإبرام اتفاق رئيس بشأن أهداف الانبعاثات الكربونية للاتحاد الأوروبي، الذي يشمل خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030.

إلا أن هذه الخطط تتوقف على توافر الأموال للمساعدة في دفع تكاليف الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون، لذلك، فمن دون التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية، والمعروفة باسم الإطار المالي المتعدد السنوات وصندوق الإنعاش، يحذر الدبلوماسيون من أن مباحثات المناخ من المرجح أن تخرج عن مسارها.

وأشار يانينج إلى أن ”عدم الاتفاق على الميزانية يعرض التوصل إلى الأهداف العاجلة جدا والضرورية جدا بشأن المناخ للخطر“.

قد تمتد الفوضى

وهناك مناقشات جارية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإذا فشلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن علاقتهما المستقبلية في الأيام القليلة المقبلة، فقد تمتد الفوضى المحتملة المرتبطة بنتيجة عدم التوصل إلى اتفاق إلى القمة أيضاً.

ويعمل المسؤولون وراء الكواليس للتوصل إلى حل وسط بين الجانبين في نزاع سيادة القانون، وهذا من شأنه أن يضيف بعض العبارات المطمئنة التي تهدف إلى تخفيف المخاوف في بولندا والمجر من أنهما سيُستهدفان بصورة غير عادلة بآلية سيادة القانون.

إلا أن اللجنة تعمل في الوقت نفسه على وضع خيارات احتياطية تسمح للدول الأعضاء الـ25 بدعم آلية لإقامة صندوق الانتعاش بمفردها وإقصاء بولندا والمجر، ولكن ذلك يتعارض مع كل ما تؤمن به ميركل، التي لطالما كان شعارها الوصول إلى الحلول الوسط، والاستمرار في التفاوض حتى يظهر حل مقبول، ولذلك من الصعب على ميركل أن تقبل آلية جديدة للاتحاد الأوروبي تستبعد بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي منه.

وقالت بوليرين: ”على ميركل الآن أن تقف في وجه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وزعيم حزب القانون والعدالة البولندي ياروسلو كازينسكي، وإذا لم تقم بذلك، ستضر بمصداقيتها“.

ويقول نواب المعارضة إنه كان ينبغي عليها أن تقف في وجههما منذ فترة طويلة، وعلقت فرانزيسكا برانتنر المتحدثة باسم حزب الخضر الألماني: ”عندما تتوصل لتسويات لفترة طويلة مع الشعبويين، يدفعونكم حتى تصبح محاصرا“.

آمال كبيرة

ولم يكن من المفترض أن تنتهي الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي بمثل هذا الخلاف الصادم، حيثُ كانت هناك آمال كبيرة في أن تضع إدارة ميركل القوية الاتحاد الأوروبي على طريق التعافي بقوة.

ويعتقد البعض أن ذلك لطالما كان توقعا غير واقعي، وقال مانفريد ويبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي:“كانت التوقعات مبالغا فيها بعض الشيء، والجميع قال ها هي ميركل سوف تحل جميع مشاكل أوروبا، لكن كان من الواضح منذ البداية أنه سيكون من الصعب تحقيق ذلك“.

وكان لميركل طموحات كبيرة للرئاسة، وأرادت إطلاق مناقشة حول مستقبل الاتحاد الأوروبي، ودفع المخططات الخضراء والرقمية إلى الأمام، واستئناف المحادثات المتوقفة حول إصلاح نظام الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، توقف التقدم، واعترف ويبر بأن آمال ميركل في إصلاح علاقات الاتحاد الأوروبي بالصين لم تتقدم، خاصة مع إلغاء القمة الأوروبية الصينية بسبب الوباء، والتي كان من المقرر عقدها في لايبزيغ في سبتمبر.

وقال ويبر إن الفيروس، الذي جعل من المستحيل على مجموعات العمل الاجتماع، وضع ضغطاً هائلاً على الرئاسة الألمانية.

ولا تزال هناك آمال في التوصل إلى حلول وسط، لكن الدبلوماسيين يخشون أن تنتهي الرئاسة الألمانية بالفشل في التوصل إلى اتفاق تجاري بشأن البريكست وصندوق الانتعاش، الأمر الذي من شأنه أن يضر بشدة بسمعة ميركل قبل أشهر فقط من انتخابات البوندستاغ التي ستمثل نهاية السنوات الـ16 التي قضتها في السلطة.

وقال يانينج: ”سيكون هذا الدليل على أن وقتها قد انتهى، وسيظهر أن سحرها قد توقف عن العمل“.