مقاطعة المعارضة تمكن مادورو من استعادة البرلمان الفنزويلي

المصدر: أ ف ب

صوّت الناخبون في فنزويلا الأحد لانتخاب برلمان جديد في اقتراع لا مفاجآت منتظرة فيه بما أنّ المعارضة دعت إلى مقاطعته وسيسمح للرئيس نيكولاس مادورو باستعادة البرلمان الذي كان المؤسّسة الوحيدة الخارجة عن سلطته.

وقال مادورو بعد إدلائه بصوته في المساء ”الوقت حان. لقد عرفنا كيف نتحلّى بالصبر لكي نتخلّص أخيرًا من هذه الجمعيّة الوطنيّة الكارثيّة (…) التي جلبت آفّة العقوبات (الأميركيّة) والوحشيّة والألم والمعاناة“.

وفي وقت سابق، كتب مادورو على تطبيق تلغرام للمراسَلة ”حان الوقت. لنُصوّت للسلام والوطن والمستقبل!“.

ودعا المجلس الوطني الانتخابي 20,7 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم، لتجديد الجمعية الوطنية التي أصبح عدد مقاعدها بعد تعديل دستوري جديد 277، مقابل 167 في الماضي. ويتنافس نحو 14 ألف مرشّح في هذا الاقتراع.

وصباحًا، بدا الإقبال ضعيفًا، وقد خلت مراكز تصويت عدّة في كراكاس من الناخبين، فيما اقتصر عددهم في مراكز أخرى على قلّة قليلة.

ولدى إدلائها بصوتها في مدرسة في وسط العاصمة، أعربت فاني مولينا عن ثقتها بأنّ ”الأمور ستكون على ما يرام“. وقالت ”مَن يُقاطعون هم على خطأ“، متسائلةً ”لمَ يدَعون الآخرين يقرّرون عنهم؟“. وأضافت ”عليكم أن تخرجوا وأن تصوّتوا“.

وجرت هذه الانتخابات في بلد يشهد أزمة سياسية واقتصادية عميقة، يخنقه تضخّم متزايد وتشلّه طوابير لا نهاية لها للحصول على الوقود وأنهكه نقص المياه والغاز والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

وقال البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة منذ 2015، الجمعة إنّ التضخّم بلغ منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وعلى مدى عام أربعة آلاف بالمئة.

وفُرض على الناخبين وضع كمامات داخل مراكز الاقتراع حيث وُضعت إشارات أرضية لفرض التقيّد بقواعد التباعد الاجتماعي.

وقال الفنان كليمنتي مارتينيز (53 عاما) ”إنهم يطبّقون نظام منظمة الصحة العامة للأمن البيولوجي“، مؤكدا أن عملية التصويت سريعة للغاية.

وقال مادورو في واحدة من دعواته العديدة إلى المشاركة لإضفاء الشرعية على ”انتصاره“، ”إذا كنتم تريدون أن ننعش الاقتصاد وننعش البلاد ونستعيد رواتبنا، عليكم التصويت“.

وبذل الحزب التشافي الحاكم الذي يحمل اسم الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز (1999-2013) كلّ الجهود لجعل هذه الانتخابات موعدا ”تاريخيا“ ودحض توقعات مراكز استطلاعات الرأي التي تتحدث عن مشاركة لا تتجاوز 30 بالمئة.

ورأى فيليكس سيخاس، مدير معهد دلفوس، أن التيار التشافي ”لديه سقف انتخابي يبلغ نحو 5,5 ملايين ناخب وهمّه هو معرفة كيفية جذبهم إلى مراكز الاقتراع“.

ودعا زعيم الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا خورخي رودريغيز الذي عقد تجمعات على الرغم من انتشار وباء كوفيد-19 وتحدث عن مشاريع قوانين يضعها المواطنون الذين ”يدافعون عن العائلة الفنزويلية“، الناشطين إلى التعبئة ”بالملايين“ الأحد ”ليقولوا أوقفوا العقوبات وأوقفوا الحصار واحترموا فنزويلا“.

وشكّلت العقوبات الأميركية التي تشمل حظرا نفطيا مطبقا منذ نيسان/إبريل 2019 محور خطاب التيار التشافي.

وذكر معهد ”داتانالايزس“ أن 71 بالمئة من الفنزويليين يرفضون هذه العقوبات.

ومع ذلك دعا زعيم المعارضة خوان غوايدو إلى ”توسيعها“ وسيجري الأسبوع المقبل مشاورة شعبية ينوي الاعتماد عليها لتمديد ولايته إلى ما بعد تاريخ انتهائها في الخامس من كانون الثاني/يناير.