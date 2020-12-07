داوود أوغلو عن أردوغان: "مستبد" بعهد ترامب "مصلح" بعهد بايدن

قال رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا، أحمد داوود أوغلو، الأحد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان متبنيا لسياسة الاستبداد في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبعد فوز جو بايدن بسباق الرئاسة الأمريكية، أصبح يدافع عن ”فلسفة الإصلاح“.

وأضاف أوغلو، أن أردوغان والموالين له، عندما يمتلكون السلطة يقيدون حريات الآخرين، وعندما يفقدونها يبدأون بالتحدث عن الديمقراطية والحرية، بحسب ما أوردته صحيفة ”زمان“ التركية.

وفي توصيفه لتعاطي إدارة أردوغان مع مخرجات الانتخابات الأمريكية، قال أوغلوا ”إنهم يرتدون ثوب الحرية عندما يرتديه الغرباء، ويخلعونه عندما يريد الغرباء ذلك أيضا“.

وفي سبتمبر الماضي، دعا أوغلو، الرئيس أردوغان إلى عقد مناظرة تلفزيونية للإجابة على كل الاتهامات التي يوجهها إلى حزبه.

وقال أوغلو خلال المؤتمر الدوري الأول لحزبه في مدينة مانيسا، ”إنني أدعو أردوغان لمناظرة ليطرح بدائل سياسية للسياسات الخاطئة التي تنفذها حكومته في الداخل والخارج“.

وأضاف “يفرضون علينا حظرا إعلاميا، لأنهم يعلمون أننا لو تحدثنا فإنهم سيعجزون حتى عن التقاط أنفاسهم. لذا ندعوهم لمناظرة تلفزيونية بشروطهم الخاصة وعلى القناة التلفزيونية التي يحددونها وفي القضايا التي يريدونها. فليدلوا بدلوهم ونحن أيضا سندلي بدلونا“.