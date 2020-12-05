الانتخابات الفنزويلية المقبلة تشكل تحديا جديدا لبايدن

ستواجه إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا جو بايدن أحد أصعب التحديات الخارجية في فنزويلا، حيث يجري الرئيس نيكولاس مادورو انتخابات يوم الأحد في تصويت تعتبره الولايات المتحدة زائفا.

وبهذه الانتخابات، سيفوز مادورو بالسيطرة على المجلس، وستنضم بلاده إلى كوبا ونيكاراغوا بصفتهما الدولتين الوحيدتين في الأمريكتين، حيث يهيمن النظام على جميع فروع الحكومة والقوات المسلحة.

ووفقا لصحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، سيمارس مادورو سلطة غير محدودة في دولة كانت ذات يوم قوة نفطية عظمى، ولكنها تعاني الآن من انهيار اقتصادي ساحق حيث اجتاحتها الجماعات المسلحة التي تتاجر بالكوكايين والذهب.

وباستثناء عدد قليل من المرشحين المنشقين غير المتحالفين مع مادورو، تقاطع المعارضة تصويتاً من المتوقع أن يمنح مادورو معظم المقاعد الـ 277 في المجلس المعروف بالجمعية الوطنية، وهي الهيئة الوحيدة التي كانت حتى الآن تحت سيطرة خصوم النظام.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ومعظم الحكومات الأوروبية والأمريكية اللاتينية ترى التصويت كمجرد مسرحية، إلا أن الهدف الرئيسي لمادورو هو إفقاد زعيم المعارضة خوان غوايدو أي سلطة، حيث يُذكر أن إدارة ترامب وأكثر من 50 دولة في أمريكا اللاتينية وأوروبا قد اعترفت بغوايدو كالزعيم الشرعي لفنزويلا منذ يناير 2019، وهو ادعاء يستند إلى كونه رئيس الجمعية الوطنية.

وتنتهي هذه الولاية في 5 يناير، عندما يتولى حلفاء مادورو، بمن فيهم زوجته وابنه، اللذان يتنافسان على منصب رئاسة الجمعية، السلطة التشريعية.

وقال خافيير كوراليس الخبير في شؤون فنزويلا في كلية امهيرست: ”من خلال استعادة السلطة التشريعية الوطنية، يوجه نظام مادورو ضربة قاسية جدا للمعارضة“.

هذا ويمكن أن يتآكل مركز غوايدو السياسي في الخارج لأنه لا يتمتع بسلطة فعلية داخل فنزويلا، ويمكن للعديد من البلدان التي انضمت إلى الولايات المتحدة في الاعتراف بغوايدو كالزعيم الشرعي أن تعيد تقييم دعمها لأنه من غير المرجح أن تخلع المعارضة مادورو قريبا، حيث لم يحدث تمرد الجيش المنشود، ويعيش معظم قادة المعارضة في الخارج.

وقال غونسون، المحلل السياسي في كاراكاس في مجموعة الأزمات الدولية: ”ما من وسيلة للتراجع عن الاعتراف بزعامة غوايدو دون تسليم النصر لمادورو“.

ورفض متحدث باسم فريق بايدن التعليق على التصويت الفنزويلي، ولكن الولايات المتحدة قالت إنه سيكون احتياليا مثل التصويت الرئاسي لعام 2018، عندما منع مادورو المعارضين البارزين من المشاركة، ويقول الاتحاد الاوروبي ودول امريكا اللاتينية مثل شيلي وكولومبيا وبيرو إن التصويت لن يكون حرا أو شرعيا.

وقال وزير الخارجية الشيلي اندريس ألاماند هذا الأسبوع: ”نواصل العمل على افتراض أن السلطة الشرعية القائمة في فنزويلا هي لغوايدو“.

وخلال حملته الانتخابية للبيت الأبيض، قال بايدن إنه سيمدد وضع الحماية المؤقتة إلى المنفيين الفنزويليين في الولايات المتحدة، الذين بلغ عددهم حوالي 400 ألف في عام 2018، حيث فر أكثر من 5 ملايين فنزويلي من بلادهم منذ عام 2015، وسار العديد منهم مئات الأميال إلى كولومبيا وبيرو ودول أخرى في أمريكا الجنوبية.

وقد يتراجع بايدن عن بعض أشد العقوبات الاقتصادية التي يقول بعض المحللين إنها قوضت من نفوذ الولايات المتحدة في فنزويلا، بينما يسعى إلى العمل بشكل أكبر مع الحلفاء الأوروبيين والأمريكيين اللاتينيين لإيجاد حل تفاوضي.

وقال السيد غونسون: ”بايدن لن يأتي ويفكك كل ما فعله ترامب، ولكن من الواضح أنه سيكون هناك تغيير في التركيز، اعتقد أنهم سيلتزمون بالتفاوض على انتقال تدريجي واعتقد أن ذلك سيتم بطريقة متعددة الاطراف“.

وقال مسؤول أمريكي سابق رفيع المستوى إنه من المتوقع أن تركز إدارة بايدن على الأزمة الإنسانية بدلا من تغيير النظام، وأشار إلى أن الادارة يمكن أن تسعى إلى إبرام اتفاق لمقايضة النفط مقابل الغذاء، مثلما حدث في العراق، وهذا يتطلب من المعارضة التعاون مع النظام.

واضاف: ”ستكون المفاوضات صعبة“.

وعلى الرغم من أن نتيجة تصويت يوم الأحد ليست موضع شك، إلا أن المعارضة والنظام يستخدمانها لتحقيق غاياتهما الخاصة، حيث تحث قوات مادورو الناس على التصويت، ويحث فريق غوايدو الناس على المقاطعة.

وتشير تقديرات استطلاعات الرأي إلى أن حوالي 15% من الناخبين سوف يخرجون، ولتعزيز نسبة المشاركة، هدد مادورو، الذي حصل في استطلاع أجرته مؤخراً شركة ”داتا أناليسيز“ في كراكاس على نسبة تأييد بلغت 14 % فقط، بحجب المساعدات الغذائية في بلد يعاني فيه الملايين من الجوع.

ويرد غوايدو على مادورو بتنظيم عريضة على الإنترنت من يوم السبت إلى نهاية الأسبوع المقبل تطلب من الفنزويليين رفض الانتخابات ومطالبة مادورو بالاستقالة.

وقال غوايدو في رسالة نُشرت على تويتر: ”المشاركة لا تفيد سوى النظام والمتواطئين معه، أفضل ما يمكننا القيام به هو ترك مراكز التصويت فارغة“.

وتأمل المعارضة أن تؤدي عريضتها على الإنترنت إلى تعزيز الدعم المتضائل لغوايدو، الذي انخفضت نسبة تأييده إلى 30% من حوالي 60% قبل عامين تقريباً.

وقالت باستوريا سواريز، وهي مصففة شعر تبلغ من العمر 42 عاماً في كاراكاس، إنها فقدت الثقة في غوايدو مع استمرار الأزمة، وأضافت: ”لقد خاب املنا، وأهدر غوايدو وقتنا، فنحن نحاول مساعدة بعضنا على شراء الطعام“، مشيرة إلى أنها كانت تأمل أن يطيح زعيم المعارضة بمادورو، وأنها لا تخطط للتصويت يوم الأحد.

ويختلف الوضع السياسي للمعارضة اختلافاً صارخاً عما كان عليه قبل 5 سنوات، عندما فازت المعارضة الفنزويلية بالسيطرة على ثلثي مقاعد الجمعية الوطنية ووجهت ضربة لاذعة لمادورو، الذي واجه رد فعل عنيف من الناخبين بسبب الأزمة الاقتصادية.

ومع ذلك، نجح مادورو في التفوق على خصومه، وعرقل جميع التشريعات وأجبر المعارضين السياسيين على الهروب إلى المنفى أو سجنهم.

وضربت إدارة ترامب فنزويلا بعقوبات نفطية خانقة، لكنها فشلت في الإطاحة بمادورو وكلفت فنزويلا ما يصل إلى 31 مليار دولار، مما أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية الناجمة عن سنوات من سوء الإدارة والفساد، وفقا لمكتب واشنطن لشؤون أمريكا اللاتينية.