صحف عالمية: الكونغرس يجبر ترامب على معاقبة تركيا.. وروايات متناقضة عن الوضع في إقليم تيغراي الإثيوبي

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الجمعة، العديد من الملفات ذات الاهتمام، ومن بينها العقوبات الأمريكية المحتملة على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكذلك الحملة التي تشنها فرنسا على ما أسماه الرئيس إيمانويل ماكرون ”الانفصالية الإسلامية“.

عقوبات أمريكية مرتقبة على تركيا

قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، إن نوابا أمريكيين وافقوا على مشروع قانون سيجبر إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على معاقبة تركيا نتيجة شرائها لنظام الدفاع الصاروخي الروسي ”إس 400″، وكذلك معاقبة الشركات ذات الصلة بأنبوب ”نورد ستريم 2“ الروسي.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الجمعة: ”قانون تفويض الدفاع الوطني سيُجبر البيت الأبيض على معاقبة تركيا نتيجة قيامها بشراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس 400، وذلك في غضون 30 يوما من إقرار القانون، وهذا ما سيُجبر ترامب على التحرك قبل أن يغادر منصبه في العشرين من يناير/كانون الثاني المقبل“.

وتابعت الصحيفة: ”أشعل شراء أنقرة العام الماضي لنظام الدفاع الصاروخي الروسي التوترات مع واشنطن، وكان من المفترض أن يؤدي إلى فرض عقوبات على تركيا في ضوء قانون مواجهة خصوم أمريكا، يشعر الكونغرس بالإحباط نتيجة تردد الرئيس ترامب في فرض عقوبات على حليف أمريكي“.

وأشارت إلى أن قانون الدفاع يتطلب أن يفرض ترامب 5 عقوبات على الأقل ضد تركيا، من بينها حظر التعامل المصرفي مع الولايات المتحدة، وكذلك حظر المعاملات العقارية، ومنع التأشيرات الأمريكية، وإجبار المقرضين الأمريكيين على عدم تقديم أي قروض إلى الشركات الواقعة تحت طائلة العقوبات.

وأردفت قائلة: ”يتضمن القانون أيضا قائمة من الأنشطة الخاضعة للعقوبات، ذات الصلة بأنبوب ”نورد ستريم 2″، الممتد من روسيا إلى ألمانيا، حيث تخضع أيضا شركات التأمين للعقوبات“.

تصعيد فرنسي للحملة المناهضة لـ“الانفصالية“

قالت صحيفة ”تايمز“ البريطانية، إن مساجد وقاعات للصلاة في أنحاء عديدة بفرنسا تعرضت لغارات بواسطة الشرطة، في جزء مما وصفته الحكومة بالحملة المناهضة للإسلام السياسي.

وأضافت الصحيفة: ”سوف يكون 2600 مكان للصلاة بالنسبة للمسلمين عرضة للتفتيش، في ظل خطط لإغلاق العشرات منها، حيث وصف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الغارات التي شهدتها باريس ومارسيليا وليون ومدن فرنسية أخرى بأنها حملة واسعة وغير مسبوقة على الانفصالية“.

ومضت تقول: ”الوزير اليميني، الذي عيّنه ماكرون في يوليو الماضي، يقود حملة شرسة ضد ما وصفه الرئيس الفرنسي بأنه منهج انفصالي، يحض على الكراهية والإرهاب ضد الدولة الفرنسية وقيمها“.

وتابعت: ”بدأت تلك الحملة في سبتمبر/أيلول الماضي، وتديرها خدمة الاستخبارات التابعة للشرطة، وتصاعدت بعد مقتل 4 أشخاص في هجمات إرهابية، ومن بينهم المدرس الفرنسي صامويل بارتي، الذي تم قطع رأسه، على أطراف باريس، على يد مراهق شيشاني، بعد عرضه لرسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد، داخل فصل دراسي“.

وأردفت قائلة: ”تعرضت الحكومة لانتقادات من نشطاء حقوقيين وبعض النشطاء اليساريين، نتيجة إغلاق المؤسسة الخيرية الإسلامية، بركة سيتي، وجماعة الحقوق المدنية التي تراقب جرائم الكراهية، التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا“.

واستطردت ”تايمز“: ”من بين الإجراءات التي سيتم فرضها للالتزام بمبادئ الجنسية الفرنسية، يعمل ماكرون حاليا على ”ميثاق القيم الجمهورية“، حيث سيتعين على جميع الأئمة التوقيع عليه مقابل الحصول على اعتراف الدولة“.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يجتمع المجلس الإسلامي الفرنسي، الذي يمثل 9 جمعيات إسلامية، مع الرئيس ماكرون هذا الأسبوع للتأكيد على نصّ الميثاق، وسيشمل الاعتراف بالعلمانية الفرنسية الصارمة، والمساواة بين الجنسين من بين ما يسمى بالقيم الجمهورية، بالإضافة إلى رفض الإسلام كحركة سياسية وقبول حظر النفوذ الأجنبي. حيث وافق المجلس الإسلامي على مبادئ الميثاق رغم الشكوك.

ونقلت عن شمس الدين حافظ، نائب رئيس المجلس الإسلامي، وإمام المسجد الكبير في باريس، قوله: ”نحن لا نوافق بشكل جماعي على ما يتضمنه هذا الميثاق، أو ما سيتضمنه. نحن أمام نقطة تحول تاريخية بالنسبة للإسلام في فرنسا، وكمسلمين نتحمل مسؤولياتنا“.

حرب عصابات تنتظر إقليم تيغراي

قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية: إن الأطباء يكشفون عدد القتلى في عاصمة إقليم ”تيغراي”، بعد الهجوم الذي شنّته القوات الحكومية الإثيوبية، ويستغيثون من أجل تقديم المساعدات.

وأضافت: ”بعد سيطرة قوات الجيش الإثيوبي على عاصمة إقليم تيغراي المتمرد الأسبوع الماضي، روّج رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأن قواته حققت هذا الانتصار دون أن تقتل مدنيا واحدا، ولكن الأطباء في المستشفى الرئيسي بعاصمة الإقليم، والذين تم التواصل معهم أمس الخميس، رسموا صورة مختلفة تماما، في ظل القصف المدفعي العشوائي للمناطق المدنية، وعمليات النهب من جانب المسلحين، ومقتل 27 مدنيا على الأقل، وإصابة أكثر من 100 آخرين“.

وتابعت ”نيويورك تايمز“؛ ”تمثل تلك الشهادة لمحة نادرة لحقيقة الأوضاع المأساوية المتصاعدة في المدينة التي تم عزلها تماما عن العالم الخارجي، منذ أن شنّ آبي أحمد عمليته العسكرية ضد تيغراي في الرابع من نوفمبر الماضي“.

ونقلت الصحيفة عن قوات جبهة تحرير تيغراي قولها: إنها تراجعت عن مدينة ”ميكيلي“، كي تتجنب دمار المدينة، وسوف تستمر في القتال من المناطق الريفية المحيطة، فيما يمكن أن تكون خطوة أولى نحو حرب عصابات واسعة النطاق، في الوقت الذي أكد فيه طبيبان في أكبر مستشفى حكومي في عاصمة إقليم تيغراي، أن الحملة التي أطلقها رئيس الوزراء ”لم تكن خالية من سفك الدماء“.