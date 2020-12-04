استقالة مديرة الاتصالات في البيت الأبيض

أعلنت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض، إليسا فرح، الخميس، استقالتها من منصبها، في ما يبدو أنه اعتراف ضمني بهزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

وقالت فرح التي كانت متحدثة باسم نائب الرئيس مايك بنس ثم متحدثة باسم البنتاغون، قبل توليها منصبها الحالي، إنه ”بعد 3 سنوات ونصف مذهلة، سأترك البيت الأبيض لأكرس نفسي لمشاريع أخرى“.

وأضافت: ”أنا فخورة جدا بالأشياء المذهلة التي تم تحقيقها لجعل بلدنا أقوى وأكثر أمانا“، دون أن تأتي على ذكر ترامب الذي يترك السلطة في 20 كانون الثاني/ يناير.

ومنذ انتخابات 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، التي فاز بها جو بايدن، ورفض ترامب الاعتراف بنتيجتها حتى الآن، كانت فرح متحفظة تماما، وذلك خلافا لما قامت به المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، التي كانت تنقل بلا كلل اتهامات ترامب بحصول عمليات تزوير في الاقتراع الرئاسي دون تقديم أدلة على ذلك.

وولدت فرح في لوس أنجليس، والدها من أصول سورية ولبنانية، حيث نشأت في منزل ليس ببعيد عن مجال الإعلام إذ كان والدها جوزيف صحفيا ومحررا في صحيفة ”لوس أنجليس هيرالد إكزامينر“، وعمل بعدها محررا في عدة وسائل إعلام أمريكية، أما والدتها جودي فكانت تعمل صحفية وكاتبة مع ”أسوشيتد برس“ ووسائل إعلام أخرى.