وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان بفيروس كورونا

المصدر: أ ف ب

توفي الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان، مساء الأربعاء، عن 94 عاما، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت أسرته.

وقالت الأسرة في بيان إن ”فاليري جيسكار ديستان توفي الأربعاء في منزله في لوار إيه شير، بسبب مضاعفات كوفيد 19″، مشيرة إلى أن جنازته ستكون ”حدثاً عائليا خاصا وفقا لرغبته“.

وأكد قصر الإليزيه نبأ وفاة ديستان، دون أن يوضح سبب الوفاة.

وأدخل جيسكار ديستان المستشفى مرات عدة خلال الأشهر الأخيرة بسبب مشاكل في القلب.

وتولى جيسكار، رئاسة فرنسا من عام 1974 حتى 1981. وهو سياسي (يمين الوسط) وعضو في المجلس الدستوري، عُرف بقيادته عملية تحديث للمجتمع الفرنسي خلال رئاسته، والتي شملت السماح بالطلاق برضا الطرفين وتقنين الإجهاض، كما أنه كان أحد مهندسي الاندماج الأوروبي.

وسعى ديستان لتحرير الاقتصاد والتوجهات الاجتماعية في فرنسا.

وفي أوروبا، أقام جيسكار علاقات وثيقة مع مستشار ألمانيا الغربية سابقا هيلموت شميت، حيث وضعا معا أسس توحيد العملة الأوروبية.