كوريا الشمالية تعتزم تسليم جارتها الجنوبية "جثة القتيل"

قالت كوريا الشمالية إنها ستسلم جثة رجل كوري جنوبي قتله جنودها خلال عملية تفتيش ولكنها حذرت كوريا الجنوبية من إرسال أي سفن حربية إلى المياه الإقليمية لكوريا الشمالية وذلك حسبما قالت وسائل الإعلام الرسمية يوم الأحد(بالتوقيت المحلي).

وأعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اعتذارا نادرا يوم الجمعة بعد أن قال الجيش الكوري الجنوبي إن جنودا من كوريا الشمالية قتلوا الرجل وأشعلوا النار في جثته بعد أن سكبوا وقودا عليها قرب الحدود البحرية.

ووصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في تقرير لها هذه المسالة بأنها ”حالة مروعة كان ينبغي ألا تحدث“ لكنها حذرت من أن العمليات البحرية الكورية الجنوبية بالقرب من موقع الحادث تهدد بتصعيد التوترات.