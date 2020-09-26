"فورين بوليسي": هجمات إلكترونية تستهدف البنية التحتية للانتخابات الأمريكية

أعلن مدير المركز الوطني الأمريكي للأمن ومكافحة التجسس ويليام إيفانينا في 7 آب/أغسطس الجاري أن“الدول الأجنبية ستواصل استخدام تدابير التأثير السري والعلني في محاولاتها للتأثير على تفضيلات الناخبين الأمريكيين ووجهات نظرهم“.

وبحسب مجلة ”فورين بوليسي“، قد تكون مثل هذه الأنشطة ”أقل دراماتيكية من الهجوم المسلح، إلا أنها أكثر شرًا، وعلى الرغم من وجود طرق لمواجهتها، لكن الوقت ينفد من الولايات المتحدة لتصحيح الأمر“.

وقال إيفانينا إنه“خلال الفترة التي تسبق التصويت في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، سيحاول منافسو الولايات المتحدة تغيير السياسات الأمريكية، وزيادة الخلاف في الولايات المتحدة، وتقويض ثقة الشعب الأمريكي في ديمقراطيته“.

وبحسب تقييم المركز،“من المرجح أن تعمل الصين على تشويه سمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما تهدف روسيا إلى تقويض المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن“.

ونقلت المجلة عن ماركو ميهيلسون عضو البرلمان عن حزب الإصلاح الليبرالي في إستونيا، قوله إن“الأمر لا يتعلق بهذه الانتخابات على وجه التحديد أو مرشح بعينه، فالتدخل لا يهدف إلى توجيه الأصوات تجاه أحد المرشحين“، مضيفًا:“ليس غريبًا التدخل الأجنبي في الانتخابات، فمنذ أن حصلت إستونيا على استقلالها عن الاتحاد السوفيتي المتداعي في 1991، شنت روسيا حملات تضليل وهجمات إلكترونية عديدة“.

وقالت المجلة ”خلال مقابلة مع برنامج (بي بي إس)، وافق أليكس ستاموس، كبير مسؤولي الأمن في فيسبوك خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام 2016، على ذلك، وفي مناقشة حول وكالة أبحاث الإنترنت الروسية (IRA)، التي نشرت محتوى مضللًا على مواقع التواصل الاجتماعي قبل تصويت ذلك العام، أشار إلى أن 90 % من هذا المحتوى المشبوه لا علاقة له بأي مرشح، بل يهدف إلى خلق الانقسامات في المجتمع الأمريكي“.

وأضافت:“بات نجاح المناورة واضحًا للغاية، وعندما وجد الأمريكيون أنفسهم يختلفون حول ما إذا كان فوز ترامب مشروعًا، ويبدو أن وكالة أبحاث الإنترنت الروسية بدأت تعمل مرة أخرى قبيل استطلاع هذا العام، فقد أنشأت حسابات مزيفة على ”فيسبوك“ و“تويتر“ وأنشأت موقعًا إلكترونيًا مخصصًا لجمهور أمريكي ذي ميول يسارية يزرع الشكوك بمهارة حول سجل بايدن“.

حملة تشويه

وذكرت ”فورين بوليسي“ أنه ”وفقًا لمكتب الاستخبارات والتحليل التابع لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، تحاول روسيا أيضًا تشويه سمعة التصويت عن طريق البريد، في حين زعم مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أن الصين، مثل روسيا وإيران، قد انخرطت في هجمات إلكترونية وتصيد وما شابه، تستهدف البنية التحتية للانتخابات الأمريكية“.

ووفقًا للمجلة، أضافت“مايكروسوفت“ تحذيرًا يشير إلى أن مجموعة قراصنة من الروس ضربت أكثر من 200 منظمة تشارك في الحملة الانتخابية، وأن مجموعة صينية قد استهدفت شخصيات رئيسة في حملة بايدن، وأن القراصنة الإيرانيين استهدفوا أشخاصًا في حملة ترامب، وقالت مايكروسوفت إن برمجياتها قد أوقفت الهجمات“.

ورأت أن“نجاح منافسي الولايات المتحدة في اختراق البنية التحتية للانتخابات الأمريكية هذا العام لا يعتبر الأمر الأهم، فما يهم هو اعتقاد الناس أن حملات التدخل تعمل، فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته مجلة (الإيكونوميست)، ومركز أبحاث يوجوف أن غالبية الأمريكيين لا يعتقدون أن بلادهم قادرة على الدفاع عن نفسها ضد التدخل الأجنبي في الانتخابات“.

وأضافت:“أيًا كانت النتيجة، فمن المرجح أن يعتقد أنصار الجانب الخاسر أن القوى الأجنبية قد خربت التصويت، ما قد يدفعهم للإصرار على بطلان النتيجة، لذلك، لا يهم ما إذا كانت الصين أو روسيا أو أي دولة أخرى قادرة في الواقع على التلاعب على الانتخابات، بل المهم أنهم يعتقدون أن الناخبين يعتقدون أنهم فعلوا ذلك“.

ولفتت المجلة إلى أن“الولايات المتحدة تحتاج لمكافحة هذا النوع من عمليات التلاعب، لهذا ينبغي على واشنطن أن تشن عمليات تأثير خاصة بها، موجهة نحو إقناع الناخبين الأمريكيين بأن انتخابات عام 2020 ستعكس إرادة الشعب، وعلى الرغم من أهمية الأمر، إلا أن التحديث الهادئ لبرامج الانتخابات الأمريكية وحده لن يؤثر على الجمهور، بل سيكون من الضروري إجراء الاتصالات مع الحكومات المعادية ومساعديهم وتوضيح أنهم سيعانون من العواقب إذا حاولوا العبث مع الناخبين“.

نموذج الدفاع الكلي

وأشارت المجلة إلى أنه“من الضروري أن تدرك الولايات المتحدة كديمقراطية ليبرالية، أنها معرضة بشكل خاص لأشكال التدخل الخطيرة، فحرية التعبير توفر فرصة كبيرة للمتلاعبين المحتملين الذين يستغلون الآراء المحلية التي غالبًا ما تكون مثيرة للانقسام، ويساعدون على نشرها، والأكثر من ذلك، بما أن أساس الديمقراطية الليبرالية هو قناعة الأغلبية بأن أصواتهم مؤثرة، فإن تآكل تلك الثقة يشكل أكبر ضربة للمنافس“.

وتابعت:“لهذا السبب تعتبر المرونة من الأولويات، خاصة المواطنين المطلعين الذين يتحققون من مصدر محتوى مواقع التواصل الاجتماعي قبل قراءته أو مشاركته، وشركات مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بفرز المحتوى الذي تولده كيانات غير معلنة مرتبطة بالدول الأجنبية، والبنية التحتية للانتخابات الموثوق بها، يمكنها الصمود بشكل أفضل في وجه الهجمات الإلكترونية“.

وذكرت ”فورين بوليسي“ أنه ”خلال الحرب الباردة، أتقنت السويد نموذج (الدفاع الكلي) الذي شهد مشاركة أجزاء كبيرة من السكان في الدفاع عن بلادهم ضد العدوان السوفيتي، وشملت المهام توفير المركبات للقوات المسلحة والتدريب على إدارة الأزمات، ويمكن القيام بنفس الشيء فيما يخص الدفاع ضد التدخل في الانتخابات، فالمواطن الذي يسمع فقط عن التدخل سيشعر بالقلق، في حين أن المواطن الذي يحصل على توجيهات ملموسة حول كيفية كبحه من المرجح أن يشعر بأمان أكثر“.

وتابعت المجلة:“يمكن للأمريكيين أن يحذوا حذو الليتوانيين المغامرين وينشئوا مجموعات مواطنين لمحتوى مشبوه على الإنترنت، وهذه المجموعات تسمي نفسها (الجان)، وهي تقوم بأعمال مكافحة المتصيدين، وهذا يعني الانتقام من المتطفلين، ولن ترد الولايات المتحدة عسكريًا، وهذا جزء مما يجعل التدخل في الانتخابات الأمريكية جذابًا“.

ومضت المجلة ”يدعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة تعبث بالفعل في الانتخابات الروسية، وقال في 2017 إن الولايات المتحدة، تتدخل بنشاط في الحملات الانتخابية في بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم“.

وفي العام 1948، كانت الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن احتمال فوز الشيوعية في الانتخابات الإيطالية لدرجة أنها تدخلت بنشاط لدعم الديمقراطيين المسيحيين، الذين فازوا في النهاية، كما حاولت الولايات المتحدة تغيير مسار نتائج الانتخابات أمريكا اللاتينية وكذلك الانتخابات الرئاسية التي أجرتها صربيا العام 2000، ولكن مثل هذا النفاق يساهم في تدهور الأوضاع، وفق تعبير المجلة.

وأضافت:“بدلًا من ذلك، فمن الأفضل أن تختار الولايات المتحدة معاقبة من يحاول التلاعب بانتخاباتها بشكل مفاجئ، وفي وقت وبطريقة غير عسكرية تختارها، وعلى سبيل المثال، يمكن لواشنطن أن تنتقم من التدخلات الروسية أو الصينية من خلال نشر معلومات عن قادة تلك البلدان، بما في ذلك أي منهم لديه أطفال في الجامعات الأمريكية أو عدد الحسابات المصرفية التي لديهم في الولايات المتحدة“.

وأردفت:“حتى الآن، عاقبت الحكومات الغربية هؤلاء القادة في الغالب بتجميد أصولهم، ولكن الإذلال قد يكون أكثر فاعلية، وعلى الرغم من أنه ما من أحد يحب فقدان الوصول إلى أمواله، ولكن في بعض الحالات تكون السمعة أهم من الثروة، وبصرف النظر عن زعماء مثل بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، فإن أغلب المسؤولين في البلدان المعادية للغرب ليسوا أصحاب أسماء عائلات شهيرة، بل ولا تعتبر معروفة في الخارج على الإطلاق، واكتساب سمعة سيئة مفاجئة كمنافق يحاول إيذاء الغرب وهو يملك عقارات فيها، أمر جدير بإجبارهم على التفكير مرتين“.

وقلت المجلة الأمريكية ”من شأن فيلم (العراب) The Godfather أن يوفر بعض الإلهام، ففي تحفة المخرج فرانسيس فورد كوبولا، يستيقظ جاك وولتز، المدير التنفيذي في هوليوود الذي رفض إعطاء دور البطولة في فيلم لأحد أتباع الدون فيتو كورليوني، ليجد الرأس المقطوع لحصانه المحبوب بجانبه في السرير، ومن ثم يفهم وولتز الرسالة ويعطي كورليوني مايريد“.

وأوضحت أنه ”قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2018، استخدمت القيادة السيبرانية الأمريكية مثل هذه الإستراتيجية، وورد أن جنود القيادة السيبرانية تركوا تلميحات للمتلاعبين الروس بأن عملاء أمريكيين تعرفوا عليهم وكانوا يتعقبون أنشطتهم، ويبدو أن هذا الأمر قد نجح، فقد سارت انتخابات 2018 دون تدخل روسي كبير“.

إستراتيجية العراب

وتعمل إستراتيجية العراب لأنها تستهدف الأفراد بدلًا من الحكومات، فالتهديد الأمريكي بالانتقام من حكومة روسيا أو الصين لن يخيف موسكو أو بكين لأنهما يعرفان أن الولايات المتحدة لن تخاطر بالتصعيد الخطير، لكن أفراد القراصنة قد يقلقوا من حظرهم من زيارة نيويورك أو تجميد حساباتهم المصرفية الأمريكية، وفي هذا الصيف، استخدم الاتحاد الأوروبي مثل هذه العقوبة للمرة الأولى، حيث فرض حظر سفر على 4 من ضباط الاستخبارات الروسية، واثنين من القراصنة الصينيين، وفق المجلة.

وأشارت إلى أن“وزارة الخارجية تحاول من جانبها رفع مستوى المكافأة من خلال تقديم مكافآت تصل إلى 10 ملايين دولار لكل من أولئك الذين يبلغون عن هجمات إلكترونية من المحتمل أن تستهدف البنية التحتية للانتخابات الأمريكية، وهذه المبادرة هي جزء من برنامج (المكافآت من أجل العدالة) الحكومي، وهو برنامج كان يقدم حتى الآن مكافآت للمساعدة في القبض على الإرهابيين، وقد يبدو هذا المخطط مشكوكًا فيه، لكن مع اقتراب موعد الانتخابات، تستحق حتى الأمور ذات الاحتمال الضعيف في النجاح المحاولة“.

وقالت المجلة في ختام تقريرها:“كما قام عامة السويديين بدورهم في الدفاع الوطني أثناء الحرب الباردة من خلال إقراض سياراتهم وجراراتهم للقوات المسلحة، يتعين على الأمريكيين أنفسهم أن يلعبوا أدوارًا مدنية أكثر نشاطًا، الأمر الذي سيساعدهم على إدراك أن قدسية انتخاباتهم في أيديهم حقًا، سواء استخدم الرئيس مكتبه لإبلاغ الجمهور بأن التصويت لا يمكن الطعن فيه أم لا“.