أبرز الطهاة وأصحاب المطاعم الأمريكيين يعلنون دعمهم لبايدن

حضّ نحو 150 من أبرز الطهاة وأصحاب المطاعم الشهيرة في الولايات المتحدة في رسالة مفتوحة هذا الاسبوع الناخبين الأمريكيين على دعم المرشح الديموقراطي للرئاسة جو بايدن، مشيرين الى أن أعمالهم تواجه ”أزمة وجودية“ في ظل سوء استجابة إدارة الرئيس دونالد ترامب لوباء كوفيد-19.

وقالت الرسالة إن ”إدارة ترامب أطاحت بسبل الاستجابة للوباء“، مضيفة أنه ”من المتوقع أن تخسر هذه الصناعة ما يقدر ب240 مليار دولار في نهاية العام، والعديد من المطاعم والأعمال الصغيرة تعتمد الآن على الدعم المالي للبقاء“.

ولفتت الرسالة الى أنه منذ بداية الأزمة ”توسلت صناعة المطاعم الى هذه الإدارة للحصول على الدعم (…) لكن مع ذلك وعند كل منعطف أساء الرئيس الاستجابة“.

وأكدت الرسالة أن ترامب أثبت ”عدم أهليته لتولي منصب الرئاسة، فقد خيّب ظن صناعة المطاعم وموظفيها وزبائنها، وبات خطر الاستمرار في هذا المسار عاليا جدا (…) يجب علينا أن ننتخب جو بايدن“ رئيسا جديدا للولايات المتحدة المقبل.

ولم تقدم حملة بايدن بشكل فوري قائمة بأسماء الموقعين على الرسالة المفتوحة.

لكن وفق مجلة ”إيتر“ المتخصصة بالمطاعم والغذاء، فقد وقّع أكثر من 150 طاه وصاحب مطعم من أبرز رواد هذه الصناعة في الولايات المتحدة على الرسالة، بينهم اليزابيث فاكنر وداف غولدمان وآنيتا لو ونينا كومبتون.