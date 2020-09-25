المعارضة الإسرائيلية تهاجم قرار الإغلاق الشامل: "ظلم وتصرف إجرامي"

شنت المعارضة الإسرائيلية، الخميس، هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهمة إياه بالتسبب في تفشي فيروس كورونا المستجد في إسرائيل، وعدم مقدرته على إصدار القرارات المناسبة لمواجهة الجائحة.

جاء ذلك في أعقاب تسجيل آلاف الإصابات خلال اليومين الماضيين في إسرائيل، في حصيلة قياسية سجلتها وزارة الصحة الإسرائيلية منذ تفشي الفيروس في البلاد، مما حدا بحكومة نتنياهو إلى إعلان الإغلاق الشامل وفرض القيود المشددة في البلاد بدءا من ظهر الجمعة.

وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن ”سبب الإغلاق في البلاد هو الإدارة الفاشلة لحكومة نتنياهو، وعدم قدرتهم على التعامل مع الجائحة مما أدى إلى تفشي الفيروس في كل أوساط المجتمع الإسرائيلي“.

وأضاف لابيد وفقاً لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية (مكان)، أن ”الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو ليس لديها خطة أو أهداف للتعامل مع الفيروس في ظل الإغلاق“، مشيرا إلى أن نتنياهو وحكومته ”فقدوا ثقة الجمهور“.

من ناحيته، هدد الوزير عن حزب ”كاحول لافان“ يزهار شاي، بالاستقالة من منصبه احتجاجاً على تعامل نتنياهو مع جائحة كورونا.

وطالب الوزير شاي، نظراءه الوزراء برفض مشروع قانون حظر تنظيم المظاهرات خلال فترة الإغلاق، معتبرا أن نتنياهو ”يمارس الظلم على المواطنين الإسرائيليين بهذه القرارات“.

بدوره، وصف رئيس حزب ”إسرائيل بيتنا“ ووزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أفيغدور ليبرمان، قرار نتنياهو بإغلاق البلاد، بـ“الهلوسة“، مستدركا بالقول:“ إنه تصرف إجرامي للحكومة“.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، على قرار بفرض إغلاق شامل ولمدة أسبوعين، اعتبارًا من بعد ظهر يوم غد الجمعة، وذلك في إطار تشديد إجراءات الإغلاق العام الذي تم المصادقة عليه الأسبوع الماضي، لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة ”يديعوت احرونوت“ العبرية، سيتم تقليص سوق العمل بشكل كبير وإغلاق جميع أماكن العمل غير الحيوية، وكذلك إغلاق المصالح التجارية والأسواق، وتقليص عمل المواصلات العامة، مع الإبقاء على الخطوط الحيوية.

وتم كذلك، إغلاق مطار بن غوريون الدولي أمام الرحلات المغادرة، ومنع التجمهر، وستقام الصلوات والتظاهرات التي كانت محور الجدل في مناقشات المجلس الوزاري المصغر ”كابينت كورونا“، في إطار محدود.