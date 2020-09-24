إصابة شرطي بالرصاص خلال احتجاجات بولاية كنتاكي الأمريكية

المصدر: أ ف ب

أعلنت شرطة لويفيل أن أحد عناصرها أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار مساء الأربعاء خلال تظاهرات شهدتها المدينة الواقعة في ولاية كنتاكي الأمريكية.

واندلعت الاحتجاجات رفضا لقرار النيابة العامة توجيه الاتهام إلى شرطي واحد فقط بقضية مقتل المواطنة السوداء بريونا تايلور في آذار/ مارس.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، إن الشرطي أصيب بالرصاص، من دون أن توضح مدى خطورة إصابته.

من جهتها أفادت ”لو كورييه جورنال“، الصحيفة الأوسع انتشاراً في المدينة، بأن إطلاق النار أسفر عن إصابة شرطيين اثنين.

وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً حول مكان حصول إطلاق النار، في وقت دخل فيه حيز التنفيذ في الساعة التاسعة ليلاً، حظر تجول فرضته السلطات المحلية خلال النهار.