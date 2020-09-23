ظريف: لست في موسكو لبحث الأوضاع بلبنان.. وفرنسا لم تطلب شيئا

نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي وصل في وقت متأخر من مساء الأربعاء إلى موسكو، أن تكون فرنسا تقدمت بطلب إلى طهران للتفاوض مع روسيا بشأن الوضع في لبنان.

وقال ظريف بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، عقب وصوله إلى موسكو: ”الفرنسيون لم يطلبوا من إيران التفاوض مع الروس بشأن الوضع في لبنان“.

لكنه أضاف أنه ”من الممكن أن نتحدث مع أصدقائنا الروس بشأن لبنان خلال زيارتنا لموسكو، لكن ذلك ليس مسألة ذات أولوية على جدول أعمالنا“.

وكانت صحيفة ”الجمهورية“ اللبنانية، نقلت الأربعاء، أن زيارة ظريف إلى موسكو ”جاءت بطلب من باريس للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف، لبحث جملة من الملفات من بينها الوضع في لبنان، في ضوء تعثر مساعي تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة“.

وقال ظريف معلقاً على نشرته الصحيفة اللبنانية: ”بعض الأخبار التي أسمعها مضحكة بالنسبة لي، لكنها غير صحيحة“، مشيرا إلى أنه ”لم يتحدث بشأن لبنان مع الفرنسيين خلال زيارته السابقة إلى بيروت“.

وقال السفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي، إن ”ظريف سيجري محادثات مع لافروف بشأن الاتفاق النووي، والتطورات الإقليمية، والعلاقات الثنائية“.