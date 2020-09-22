الصين والهند تتفقان على عدم إرسال مزيد من القوات إلى الحدود

اتفقت الصين والهند اليوم الثلاثاء على عدم إرسال المزيد من القوات إلى حدودهما المتنازع عليها وتفادي أي أعمال من شأنها أن تُعقد الوضع هناك.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، إن مسؤولين عسكريين من الدولتين اجتمعوا يوم أمس الإثنين وتبادلوا الرأي بخصوص حدودهما المتنازع عليها في الهيمالايا، وجرى الاتفاق أيضا على ألا يُقدم أي جانب على اتخاذ خطوات من جانب واحد في المنطقة.

وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، تصاعدت التوترات إلى اشتباك حدودي قُتل فيه 20 جنديا هنديا وتعرضت الصين لخسائر في الأرواح لم يتم الكشف عنها.

وقالت الصين والهند في الـ11 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، إنهما وافقتا على تهدئة الوضع وإقرار ”السلام والاستقرار“ في أعقاب اجتماع دبلوماسي على مستوى عال في موسكو.

واتفق الجانبان في ذلك الوقت على أن تفك قوات الجانبين الارتباط سريعا وتخفيف التوترات.

وخاضت الدولتان ثلاث حروب في أعوام 1962 و1967 و1987.