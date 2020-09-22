بوتين يقترح عقد مؤتمر بشأن لقاح كورونا‎

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد مؤتمر رفيع المستوى عبر الإنترنت قريبًا للدول المهتمة بالتعاون بشأن تصنيع لقاحات للفيروس.

ودعا بوتين خلال كلمة مسجلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى تشارك الخبرات والتواصل والتعاون بين جميع الدول والمؤسسات الدولية من خلال أمور منها توفير اللقاح الروسي“الذي أثبت جدارته وسلامته وفاعليته لدى الدول الأخرى“ بحسب تعبيره.

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة دعم منظمة الصحة العالمية من أجل تنسيق الجهود العالمية للتصدي لجائحة كورونا.

وكانت روسيا أول دولة تمنح الموافقة التنظيمية للقاح فيروس كورونا، وقد فعلت ذلك قبل اكتمال التجارب الواسعة النطاق، مما أثار قلق العلماء والأطباء بشأن سلامة اللقاح وفاعليته.

ووجه بوتين انتقادًا مستترًا للولايات المتحدة، قائلًا إن إزالة“العقوبات غير المشروعة“ ستساعد العالم على التعافي من جائحة فيروس كورونا.

وقال:“بشكل عام، سيكون تحرير التجارة العالمية من الحواجز والحظر والقيود والعقوبات غير المشروعة مفيدًا للغاية بتنشيط النمو العالمي والحد من البطالة“.