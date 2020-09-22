الصين تتهم ترامب بـ"نشر فيروس سياسي" في الأمم المتحدة

اتّهم سفير الصين لدى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ“نشر فيروس سياسي“ عبر ”اتهامات لا أساس لها“ ضد بكين بشأن إدارتها لأزمة كوفيد-19 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السفير تشانغ جون أمام الصحفيين: ”في وقت يحارب المجتمع الدولي بشدة كوفيد-19، تنشر الولايات المتحدة فيروساً سياسياً هنا في الجمعية العامة“.
وفي خطابه لدى افتتاح التظاهرة الدبلوماسية السنوية، هاجم الرئيس الأمريكي الصين متهما إياها بنشر فيروس كورونا المستجد ”في أنحاء العالم“.
ورد تشانغ أن ”الصين ترفض بشدة هذه الاتهامات التي لا أساس لها من جانب الولايات المتحدة بحق الصين“، معتبرا أن ”الجلبة الاميركية لا تنسجم مع أجواء الجمعية العامة“.
واتهم الرئيس الأمريكي بـ“استغلال منصة الأمم المتحدة للتسبب بالمواجهة وإضعاف“ المنظمة الأممية عبر ذلك.