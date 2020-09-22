الصين تتهم ترامب بـ"نشر فيروس سياسي" في الأمم المتحدة

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اتّهم سفير الصين لدى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"نشر فيروس سياسي" عبر "اتهامات لا أساس لها" ضد بكين بشأن إدارتها لأزمة كوفيد-19