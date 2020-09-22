الرئيس الصيني: لا نية لخوض "حرب باردة أو ساخنة" مع أي دولة

أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ، الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بأن بكين ليست لديها نية لخوض ”حرب باردة أو ساخنة مع أي دولة“، مع تصاعد التوتر بين بلاده والولايات المتحدة.

وقال ”شي“ في بيان مصور سجله مسبقًا ليلقيه أمام الاجتماع السنوي لزعماء العالم، الذي ينعقد عن بُعد هذا العام بسبب جائحة كورونا: ”سنواصل تضييق الخلافات وحل النزاعات مع الآخرين من خلال الحوار والمفاوضات، ولن نسعى إلى تطوير أنفسنا فقط أو الانخراط في لعبة محصلتها صفر“.

وبلغ التوتر المستمر منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين أشده بسبب فيروس كورونا، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، وتتهم واشنطن بكين بانعدام الشفافية التي تقول إنها أدت إلى تفاقم تفشي الفيروس، وهو ما تنفيه الصين.

وفي توبيخ لنظيره الأمريكي دونالد ترامب على ما يبدو، دعا ”شي“ إلى مواجهة عالمية للفيروس، وإعطاء منظمة الصحة العالمية دورًا رائدًا في هذا الإطار.

وكان ترامب أعلن اعتزام الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، متهمًا الوكالة التابعة للأمم المتحدة بأنها دمية في يد الصين، وهو ادعاء نفته المنظمة.

وقال شي:“في مواجهة الفيروس، يجب أن نعزز التضامن، وأن نتجاوز تلك (الأزمة) معًا، ويتعين علينا اتباع إرشادات العلم، وإفساح المجال كاملًا لمنظمة الصحة العالمية كي تمارس دورها القيادي.. وينبغي رفض أي محاولة لتسييس القضية“.

وفي وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمام الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا، إنه يجب فعل كل ما يلزم لتجنب حرب باردة جديدة، محذرًا من ”أننا نسير في اتجاه خطير للغاية“.