خلافات بين مفاوضي السلام الأفغان حول وقف إطلاق النار وحقوق المرأة‎

قال دبلوماسيون ومفاوضون؛ إن الفجوة لا تزال متسعة بين الحكومة الأفغانية ومقاتلي حركة طالبان حتى حول أهم القضايا الأساسية، وذلك رغم مرور أسبوع على بدء محادثات تهدف إلى وضع نهاية للحرب المستمرة منذ عقدين، والتي أودت بحياة عشرات الألوف.

ومنذ أن خفتت أضواء حفل فخم، أقيم في الدوحة في 12 سبتمبر/ أيلول الجاري بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يؤكد الجانبان أنهما مختلفان تماما في كل قضية تقريبا.

وقال مفاوض كبير من جانب الحكومة الأفغانية: ”نحن نتحدث إلى جانب صعب وغير مرن، وبالتالي فإن الأمور لا تتحرك إلى الأمام“.

وسيتعين على الجانبين معالجة مجموعة متنوعة من القضايا لضمان السلام، بدءا من شرعية حكومة كابول وانتهاء بحقوق المرأة.

وقالت المملكة العربية السعودية في وقت سابق اليوم الاثنين، إنها تدعم المحادثات ”وكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والحد من العنف في أفغانستان“، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.