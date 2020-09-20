شكوك أممية وإدانة روسية لقرار أمريكي بإعادة فرض العقوبات على إيران

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مجلس الأمن الدولي، أمس السبت، أنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء إزاء إعلان أمريكي بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران نظرا لوجود ”شك“ في المسألة.

وأعلنت الولايات المتحدة، من جانب واحد، أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران دخلت مجددا حيّز التنفيذ وحذّرت من ”عواقب“ عدم الالتزام بها، في خطوة تحمل خطر زيادة عزلة واشنطن ورفع منسوب التوتر دوليا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال الشهر الماضي، إنه قام بتفعيل عملية مدتها 30 يوما في مجلس الأمن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، والتي تمنع -أيضا- انتهاء أجل حظر للأسلحة التقليدية على طهران في الـ 18 من أكتوبر/ تشرين الأول المقيل.

لكن 13 دولة من أعضاء مجلس الأمن المؤلف من 15 بلدا تقول إن ”إجراء واشنطن باطل لأن بومبيو استخدم آلية متفقا عليها بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018″.

وقال غوتيريس في رسالة للمجلس اطلعت عليها رويترز: ”يوجد شك على ما يبدو بشأن ما إذا كانت العملية… بدأت بالفعل، وشك في الوقت ذاته بشأن ما إذا كان إنهاء (العقوبات)…لا يزال ساري المفعول، لا يمكن للأمين العام أن يمضي قدما وكأن مثل هذا الشك غير موجود“.

ويقدم مسؤولون بالأمم المتحدة دعما إداريا وفنيا لمجلس الأمن لتنفيذ عقوباته ويعين غوتيريس خبراء مستقلين لمراقبة التنفيذ.

وتقول الولايات المتحدة إنها أطلقت عملية إعادة العقوبات؛ لأن قرار مجلس الأمن عام 2015 لا يزال يشملها كطرف مشارك. ويرى دبلوماسيون أن بضع دول فقط ستوافق على الأرجح على إعادة فرض العقوبات المرفوعة بموجب الاتفاق النووي الدولي الذي يهدف لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.

وقال بومبيو في بيان يوم السبت ”إذا أخفقت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في الوفاء بالتزاماتها بفرض هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها المحلية لفرض تبعات على هذه الإخفاقات“.

وأضاف بومبيو أن واشنطن ستعلن في الأيام المقبلة عن إجراءات إضافية لتعزيز تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة و“محاسبة المنتهكين“.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إعلان الولايات المتحدة أحادي الجانب عن إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران، مشيرة إلى أن التصريحات الأمريكية تفتقد لأساس قانوني.

وأفادت الوزارة في بيان لها بأنه ”بحكم طبيعتها، لا يمكن لمبادرات وتحرّكات الولايات المتحدة غير الشرعية أن تحمل عواقب قانونية دولية بالنسبة للبلدان الأخرى“.