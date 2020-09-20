20 سبتمبر

بومبيو: العقوبات الأممية على إيران "دخلت مجددا حيز التنفيذ"

بومبيو: العقوبات الأممية على إيران...

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السبت أن عقوبات الأمم المتحدة على ايران "دخلت مجددا حيز التنفيذ"، محذرا من "عواقب" في حال فشلت الدول الأعضاء في المنظمة

المصدر: أ ف ب

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أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السبت أن عقوبات الأمم المتحدة على ايران ”دخلت مجددا حيز التنفيذ“، محذرا من ”عواقب“ في حال فشلت الدول الأعضاء في المنظمة الأممية بتنفيذ هذه العقوبات.

ويأتي تصريح بومبيو على الرغم من عزلة بلاده على هذا الصعيد، اذ أن قوى أخرى رئيسية بينها دول أوروبية حليفة لواشنطن تؤكد على عكس ذلك عدم إعادة فرض العقوبات وأن لا أثر قانونيا للإجراء الاميركي.

وأضاف بومبيو ”اذا أخفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في القيام بواجباتها بتنفيذ هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتنا الداخلية لفرض عواقب على هذه الإخفاقات وضمان أن لا تجني ايران مكاسب حظر الأمم المتحدة لهذا التحرك“.

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