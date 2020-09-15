داود أوغلو يرحب بدعوة دميرتاش للتحالف ضد أردوغان

رحب رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، الثلاثاء، بدعوة رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي السابق، صلاح الدين دميرتاش، للتحالف.

وكان دميرتاش المعتقل منذ أربع سنوات، قد دعا في حوار صحفي أجري معه من خلال محاميه، لتحالف قوى المعارضة للوقوف في وجه الحزب الحاكم بقيادة رجب طيب أردوغان.

وقال دميرتاش، إن على قوى المعارضة تشكيل تحالف يتغاضى عن أخطاء الماضي ويعود بالنفع على الحريات في تركيا.

ونقلت صحيفة زمان التركية، رد داود أوغلو على هذه الدعوة خلال إجابته على صحيفة سوزجو المحلية، قائلا، إنه يرحب بكل من يؤمن بالديمقراطية.

وأضاف “أرى أنه من الصائب لمستقبل البلاد الالتقاء بكل شخص يؤمن بالديمقراطية في تركيا كمبدأ ونجح في إبعاد نفسه عن الإرهاب. وفي هذا الإطار لا أخجل أبدا من الالتقاء بالقيادات السياسية التي كنت على خلاف سياسي حاد معها بالماضي”.

وأبدى داوود أوغلو انزعاجه من الحال الذي وصلت إليه تركيا بسبب سياسات أردوغان، إذ أن الدول التي تتعارض مصالحها في شرق البحر المتوسط وحدت صفوفها ضد تركيا.

وأضاف، ”وقوف تركيا بمفردها أثناء دفاعها عن قضية لها كل الحق فيها يعني فشل الحزب الحاكم في الدبلوماسية“.

وكان صلاح الدين دميرتاش، أكد على ضرورة تحالف القيادات السياسية المعارضة وغض النظر عن أخطاء الماضي، خلال الحوار الصحفي عبر محاميه.

وقال إن على قادة أحزاب المعارضة التغاضي عن خلافات الماضي، مضيفا أن اختلاف الآراء والتعددية الفكرية، أمر صحي ديمقراطيا ولا يمنع تحالف قوى المعارضة، مضيفا أنه يجب ألا تتعارض سياساتنا مع إنسانيتنا ففي هذا الحال يحصل الاستقطاب والاتهامات المتبادلة وستغلق أبواب الحوار.