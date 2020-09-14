حلفاء نافالني يعلنون تحقيق انتصارات رمزية بالانتخابات المحلية الروسية

المصدر: أ ف ب

أعلن حلفاء المعارض الروسي أليكسي نافالني أنّهم حقّقوا انتصارات رمزيّة بمدينتَين في سيبيريا في الانتخابات الإقليميّة التي جرت الأحد وشابَتها وفقًا لمراقبين مستقلّين سلسلة مخالفات.

وتوجّه الرّوس الأحد إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الإقليميّة التي نُظّمت في ظلّ تفاعل قضيّة نافالني، المعارض الأبرز للكرملين والذي يُشتبه في أنّه تعرّض للتسميم في أوجّ الحملة الانتخابيّة ضدّ مرشّحي السلطة.

ودُعي الروس إلى التّصويت في 41 من أصل 85 منطقة، لانتخاب حكّام وأعضاء المجالس المحلّية أو البلديّة وأربعة نوّاب في البرلمان.

في نوفوسيبيرسك في سيبيريا، ثالث مدينة في البلاد، تحدّى سيرغي بويكو الذي يرأس تحالفًا تدعمه منظّمة أليكسي نافالني، حزبَ الرئيس فلاديمير بوتين ”روسيا الموحّدة“.

وقد أعلن فريق نافالني فوز بويكو. وقالت كيرا لارميش، المتحدّثة باسم نافالني، عبر تويتر أنّ ”سيرغي بويكو فاز في نوفوسيبيرسك!“.

في مدينة تومسك الواقعة في سيبيريا أيضًا، أعلنت المعارضة فوزها بمقعدَين في المجلس البلدي، أحدهما لـِ كسينيا فاديفا، المرشّحة البالغة من العمر 28 عامًا ومديرة المكتب المحلّي لمنظّمة أليكسي نافالني.

وسيكون الفوز في تومسك رمزيًا بالنّسبة إلى المعارضة، لأنّ نافالني كان تعرّض للتّسميم في هذه المدينة بحسب قول حلفائه.

والنتائج الرسميّة لم تُعرف بعد في هاتين المدينتين، كما هي الحال في بقيّة أنحاء البلاد.

ويُنتظر أن تصدر الإثنين نتائج هذه الانتخابات التي جرت على مدى ثلاثة أيّام وبدأت الجمعة.

وسمحت السلطات رسميًّا بإجراء الانتخابات على مدى ثلاثة أيّام في مراكز اقتراع في الهواء الطلق من أجل الحدّ من الأخطار المرتبطة بفيروس كورونا المستجدّ، على غرار ما حدث في الاستفتاء على الدستور الذي جرى في الصيف وأتاح لبوتين البقاء في السلطة حتّى 2036.