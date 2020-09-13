مستشار لترامب رئيسا لبنك التنمية للبلدان الأمريكية

المصدر: أ ف ب

انتُخب مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أمريكا اللاتينية ماوريسيو كلافير-كارون السبت رئيسًا لبنك التنمية للبلدان الأمريكية ”بي آي دي“، وفقًا لبيان صادر عن المؤسسة.

وكلافير-كارون محام أميركي من أصل كوبي يبلغ من العمر 45 عامًا، وكان المرشح الوحيد لهذا المنصب وسيتولى مهمّاته في الأول من تشرين الأول/أكتوبر لمدة خمس سنوات.

وقال كلافير-كارون في بيان ”أود أن أشكر جميع شركائنا الإقليميين على الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتقاسم رؤيتنا المشتركة“ لبنك تنمية ”أقوى وأكثر استجابة“.

ويشكّل البنك المصدر الرئيسي لتمويل التنمية في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وكلافر-كارون أوّل شخص من خارج أميركا اللاتينية يقود البنك منذ إنشائه قبل نحو 60 عامًا، وهو الأمر الذي أثار انزعاج العديد من الدول الأعضاء في البنك، بما في ذلك الأرجنتين وتشيلي.

وقد أعربت هاتان الدولتان عن مخاوفهما من أنّ المسؤول الجديد قد يُقوّض إحدى المؤسّسات القادرة على تعويض كلفة جائحة كوفيد-19.