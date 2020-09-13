ترامب: التصويت عبر البريد تهديد لديمقراطية الأمريكيين

جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، انتقاده للاقتراع عبر البريد، قائلا إنه تهديد للديمقراطية، مشيرا إلى أن جميع الانتخابات التي سبق وأن أجريت عبر الاقتراع بالبريد كانت كارثية وفاشلة.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر، إن تلك الانتخابات التي اعتمدت على البريد للاقتراع، اتسمت بعدد كبير من أواراق الاقتراع المفقودة والمزورة.

The Unsolicited Mail In Ballot Scam is a major threat to our Democracy, & the Democrats know it. Almost all recent elections using this system, even though much smaller & with far fewer Ballots to count, have ended up being a disaster. Large numbers of missing Ballots & Fraud! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 12, 2020

وأضاف ترامب، أن الاقتراع عبر البريد هو تهديد لديمقراطية الأمريكيين، والديمقراطيون يعلمون ذلك جيدا، واصفا عملية الاقتراع بالبريد بـ“الخداع غير الضروري“.

وبين ترامب أن هذه الطريقة لا تسمح بتحديد نتائج التصويت بدقة وبسرعة، وتسمح بالتزوير على على نطاق واسع، كما تسمح بالتصويت عن الموتى، على حد تعبيره.

ويتقدم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، بفارق 12 نقطة مئوية بين الناخبين المحتملين على المستوى الوطني، وفقا لاستطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس والذي أظهر أيضا تقلص عدد الناخبين الذين يمكن استمالتهم مقارنة بما كان عليه الحال قبل أربع سنوات.

توصل الاستطلاع الذي أجري في الفترة من الثالث حتى الثامن من أيلول/سبتمبر، وأعلنت نتائجه الأربعاء الماضي، أن 52 في المئة من الناخبين المحتملين يعتزمون انتخاب بايدن، فيما سينال ترامب تأييد 40 في المئة فقط.