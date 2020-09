ترامب: التصويت عبر البريد تهديد لديمقراطية الأمريكيين

جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، انتقاده للاقتراع عبر البريد، قائلا إنه تهديد للديمقراطية، مشيرا إلى أن جميع الانتخابات التي سبق وأن أجريت عبر الاقتراع بالبريد كانت كارثية وفاشلة.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر، إن تلك الانتخابات التي اعتمدت على البريد للاقتراع، اتسمت بعدد كبير من أواراق الاقتراع المفقودة والمزورة.

The Unsolicited Mail In Ballot Scam is a major threat to our Democracy, & the Democrats know it. Almost all recent elections using this system, even though much smaller & with far fewer Ballots to count, have ended up being a disaster. Large numbers of missing Ballots & Fraud!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 12, 2020