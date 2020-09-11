11 سبتمبر

إشادة مصرية وإماراتية باتفاق السلام البحريني الإسرائيلي

إشادة مصرية وإماراتية باتفاق السلام...

هنأت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الجمعة، البحرين بشأن اتفاق السلام مع إسرائيل، فيما ثمنت مصر الخطوة ووصفتها بـ"التاريخية". وقالت المتحدثة باسم

المصدر: فريق التحرير

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هنأت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الجمعة، البحرين بشأن اتفاق السلام مع إسرائيل، فيما ثمنت مصر الخطوة ووصفتها بـ“التاريخية“.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإماراتية هند العتيبة: إن ”الوزارة هنأت البحرين وإسرائيل على قرارهما إقامة علاقات دبلوماسية كاملة“.

وأضافت العتيبة في بيان على ”تويتر“ أن ”الخطوة ستسهم في الاستقرار والرخاء بالمنطقة“.

إلى ذلك، ثمن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل.

وقال السيسي عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“: ”تابعت باهتمام بالغ البيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل“.

تابعت باهتمام بالغ البيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة الامريكية و البحرين و إسرائيل بشأن التوافق حول اقامة علاقات…

Posted by ‎AbdelFattah Elsisi – عبد الفتاح السيسي‎ on Friday, September 11, 2020

وأضاف: ”وإذ أثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية“، حيث تقدم الرئيس المصري ”بالشكر لكل القائمين على تنفيذ هذه الخطوة التاريخية“.

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