إشادة مصرية وإماراتية باتفاق السلام البحريني الإسرائيلي

إرم نيوز – موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

هنأت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الجمعة، البحرين بشأن اتفاق السلام مع إسرائيل، فيما ثمنت مصر الخطوة ووصفتها بـ"التاريخية". وقالت المتحدثة باسم