إشادة مصرية وإماراتية باتفاق السلام البحريني الإسرائيلي

هنأت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الجمعة، البحرين بشأن اتفاق السلام مع إسرائيل، فيما ثمنت مصر الخطوة ووصفتها بـ“التاريخية“.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإماراتية هند العتيبة: إن ”الوزارة هنأت البحرين وإسرائيل على قرارهما إقامة علاقات دبلوماسية كاملة“.

Congratulations to the Kingdom of Bahrain and Israel on their decision to establish full diplomatic relations. Today marks another significant and historic achievement which will contribute enormously to the stability and prosperity of the region.

