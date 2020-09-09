أمريكا ترفض إصدار ألف تأشيرة لصينيين بسبب "صلاتهم بالجيش"

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة رفضت إصدار نحو ألف تأشيرة دخول لصينيين اعتبارا من الثامن من سبتمبر/ أيلول الجاري، في إطار مساع من إدارة الرئيس دونالد ترامب، لمنع دخول طلبة وباحثين من الصين يعتقد أن لهم صلات بالجيش.

وأضافت المتحدثة في تصريحات عبر البريد الإلكتروني: ”مستمرون في الترحيب بقدوم الطلاب والباحثين من الصين الذين لا يؤيدون أهداف الحزب الشيوعي الصيني فيما يتعلق بالهيمنة العسكرية“.

وبدأت وزارة الخارجية تنفيذ القواعد اعتبارا من أول يونيو/ حزيران.

وأضافت المتحدثة: ”حتى 8 سبتمبر 2020، ألغت الوزارة أكثر من ألف تأشيرة لمواطني جمهورية الصين الشعبية، الذين تبين أنهم خاضعون للإعلان الرئاسي رقم 10043 وبالتالي غير مؤهلين للحصول على تأشيرة“.

وذكرت أن الوزارة تتمتع بسلطة واسعة لإلغاء التأشيرات وتمارس هذه السلطة عندما تأتي المعلومات في وقت قصير تشير إلى أن حامل التأشيرة قد يكون غير مقبول للولايات المتحدة أو غير مؤهل للحصول على تأشيرة.

ولم تكشف تفاصيل محددة عمن تم إلغاء تأشيراتهم.