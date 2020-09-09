الجيش الإيراني يستعد لإجراء مناورات عسكرية جنوب البلاد

يبدأ الجيش الإيراني غدا الخميس، مناورات عسكرية مشتركة مع الحرس الثوري جنوب شرق البلاد تستمر ثلاثة أيام، وفق ما أعلنه مساعد الشؤون التنسيقية في الجيش الأدميرال حبيب الله سياري.

وقال سياري في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن ”الجيش الإيراني سيبدأ يوم غد الخميس مناورات ”ذو الفقار“ المشتركة جنوب البلاد، وتستمر هذه المناورات ثلاثة أيام، وسيتم استخدام غواصة فتح، وطائرة سيمرغ دون طيار للمرة الأولى في هذه المناورات“.

وأضاف أنه ”ستشارك في المناورات وحدات من القوات البحرية والجوية وقوات الدفاع في الجيش الإيراني وكذلك الحرس الثوري، وستغطي هذه المناورات مساحة مليوني كيلومتر مربع، وستشمل المياه الشرقية لمضيق هرمز وشواطئ مكران وبحر عمان وشمال المحيط الهندي“.

وأوضح القائد بالجيش الإيراني، أن ”أحد أهداف هذا التمرين هو التعامل مع التهديدات الإقليمية من خلال ممارسة الخطط العملياتية، والتأكد من كفايتها في التعامل مع أي عدوان محتمل، كما تشمل ضبط وتأمين الممرات المائية الإقليمية والدولية“.

واعتبر أن ”أمن منطقة غرب آسيا وممراتها المائية الحيوية والإستراتيجية يعتمد على توطين الأمن بمشاركة بناءة من جميع دول المنطقة“، على حد تعبيره.