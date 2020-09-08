نتنياهو يتهم زعماء المعارضة بنشر الفوضى في البلاد

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، المعارضة الإسرائيلية بنشر الفوضى والتشجيع عليها، وتقويض الجهود التي تبذلها حكومته لتطويق أزمة فيروس ”كورونا“.

ووفقاً لقناة i24 الإسرائيلية، فإن نتنياهو اتهم رؤساء المعارضة الإسرائيلية وتحديداً رئيس حزب إسرائيل بيتنا، ووزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، الذي دعا إلى عدم الالتزام بتعليمات حكومة نتنياهو بما يتعلق بالوقاية من كورونا.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، ليبرمان قوله:“ أنصح الجمهور الإسرائيلي بالتصرف للحس السليم وليس بناءً على إرشادات الحكومة، كما أدعو المجالس المحلية إلى تحمل المسؤولية لوحدها وتعيين أجهزة تنسيق خاصة بها لإدارة أزمة كورونا بعيدا عن الحكومة من خلال الاعتماد على نفسها“.

وأضاف ليبرمان:“ الحكومة فقدت ثقة الجمهور وهي لا تستحق ذلك، لذا فإن طريقة التعامل مع المشكلة في الوقت الحالي هي من خلال المجالس المحلية“.

واعتبر نتنياهو أن تصريحات لبيرمان خطيرة وتأتي في سياق التنصل من الالتزامات التي تفرضها حكومته على الإسرائيليين حفاظاً عليهم من انتشار وباء كورونا، إضافة إلى أنها تدعو إلى التمرد والفوضى داخل البلاد.

يأتي ذلك في وقتٍ تشهد فيه إسرائيل مظاهرات مستمرة للمطالبة بتنازل نتنياهو عن الحكم وتسليم نفسه للقضاء لمحاكمته بتهم فساد مالي وإداري، في حين يتهم نتنياهو المعارضة الإسرائيلية بتنظيم المسيرات والفوضى والوقوف وراءها.