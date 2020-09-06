اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين ضد نتنياهو (بالفيديو)

تظاهر مئات الإسرائيليين، مساء السبت، أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يطالبونه بالاستقالة ويطالبون القضاء الإسرائيليّ بتقديمه للمحاكمة على تهم الفساد والاستفادة من أموال الدولة لمصالحه الشخصية.

وذكرت قناة ”كان“ العبرية، أن مئات المتظاهرين الإسرائيليين انطلقوا إلى منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واعتصموا في ساحة بلفور وقاموا باعتداءات على رجال الشرطة المنتشرة في المكان وألقوا الحجارة عليهم والألعاب النارية.

המחאה נגד ראש הממשלה: כ-250 מפגינים ברחובות הסמוכים לבית רה"מ בקיסריה

(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/ne3RsL33pm — כאן חדשות (@kann_news) September 5, 2020

وقال أحد ضباط الشرطة المقدم أمير أرزاني:“ المتظاهرون تصرفوا بطريقة عنيفة جدا، وهاجموا ضباط الشرطة، قمنا بتوثيق وتصوير العديد من المتظاهرين وسنقوم باعتقالهم بسبب مهاجمتهم لرجال الشرطة والاعتداء على الممتلكات العامة“، وفقاً للقناة.

وأضاف أرزاني:“ أن الشرطة الإسرائيلية ورجال الأمن حاولوا تجنّب الاشتباك مع الجمهور حفاظاً على الأمن العام“، مؤكداً أن الشرطة اعتقلت 12 متظاهراً قاموا بالاعتداء على رجال الشرطة.

המחאה נגד ראש הממשלה: שיבושי תנועה בכניסה לירושלים, מפגינים על הכביש מתחת לגשר המיתרים@tshpitsen pic.twitter.com/S9pf7FaQIh — כאן חדשות (@kann_news) September 5, 2020

وبحسب القناة، اقتحم المتظاهرون نقاط تفتيش للشرطة وأصابوا شرطيين، كمان سُجّلت عدة حوادث اعتداءات واعتقالات، وتمر إلقاء القبض على العديد من المتظاهرين.

وازدادت في الآونة الأخيرة حدة المظاهرات التي ينظمها مواطنون إسرائيليون يطالبون نتنياهو بالاستقالة وأن يقدم نفسه للمحاكمة بسبب تهم فساد تلاحقه منها خرق الأمانة وتلقي الرشاوى وغيرها، في حين يتهم نتنياهو المعارضة الإسرائيلية بالإشراف الخفي وتنظيم التظاهرات.