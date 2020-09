غرق مراكب أثناء عرض لدعم ترامب في تكساس (فيديو)

أعلنت السلطات الأميركيّة أنّ مجموعة قوارب صغيرة كانت تشارك في تظاهرة في إحدى بحيرات تكساس السبت دعماً للحملة الانتخابيّة للرئيس دونالد ترامب، واجهت عدداً من الصعوبات، تراوحت بين غرق بعضها وجنوح عددٍ منها وتسرّب المياه إلى عدد آخر، في حوادث لم تتسبّب بأيّ إصابات.

وقال مكتب شريف مقاطعة تريفيس، في تغريدة على تويتر، إنّه ”استجاب لمكالمات عديدة تتعلّق بقوارب تواجه صعوبات أثناء العرض (المائي) المؤيّد لترامب في بحيرة تريفيس“، مشيراً إلى ”غرق قوارب عدّة“.

Lake Travis Trump Boat Parade: just working class Americans in $300k boats and with four helicopters… Taken from my balcony pic.twitter.com/jfEQ4jpGgJ

وقالت كريستين دارك، المتحدّثة باسم مكتب الشريف، إنّ لا دليل على أنّ ما حدث مُفتعَل.

ولم تُسجّل أيّ إصابات أو حالات طارئة خلال العرض المائي في البحيرة الواقعة شمالي غرب أوستن.

وأضافت دارك أنّ ”بعض القوارب تسرّبت إليه المياه، وأنّ عدداً آخَر تعطّل، في حين جنحت قوارب أخرى. كان الوضع مزيجاً من كلّ شيء“.

وأظهرت صور نُشرت على تويتر، قوارب ترفع أعلاماً تدعم حملة ترامب، تُبحِر وسط أمواج ناجمة على الأرجح عن تحرّك عدد كبير من القوارب قرب بعضها البعض في الوقت نفسه.

Breaking: Multiple boats are either in distress or have sunk on Lake Travis in Texas during a "Trump Boat Parade", according to Travis County Sheriff’s Office. A video shows the scene of the parade earlier today. pic.twitter.com/5Q8XQLY676

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) September 5, 2020