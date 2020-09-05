ما دلالات الاعتراف الإسرائيلي باستقلال كوسوفو؟‎

يشكل الاعتراف الإسرائيلي بجمهورية كوسوفو تطورا مفاجئا إلى حد كبير، إذ امتنعت تل أبيب عن القيام بخطوة من هذا النوع منذ إعلان كوسوفو الاستقلال عن صربيا عام 2008، وعللت ذلك بمخاوفها من اتخاذ اعتراف من هذا النوع قاعدة، قد تؤدي في النهاية إلى إعلان السلطة الفلسطينية قيام دولة مستقلة بشكل أحادي الجانب، تحصل بمقتضاه على اعتراف دولي وإقليمي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم الجمعة، عن توصل صربيا وكوسوفو إلى اتفاق لتطبيع العلاقات انضمت إليه إسرائيل، بمقتضاه تعهدت صربيا بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة بحلول تموز/ يوليو 2021.

وبحسب صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، وبناء على تسريب منسوب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ”قررت إسرائيل وكوسوفو إرساء منظومة علاقات دبلوماسية، فضلاً عن احتمال قيام الأخيرة بنقل سفارتها إلى القدس“.

ضغوط مكثفة

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية مارست ضغوطا على إسرائيل لحثها على الاعتراف باستقلال كوسوفو عن صربيا، وقالت إن الأمر أثار حفيظة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الذي كان قد رفض بشدة بندا في الاتفاق الذي ترعاه واشنطن، بشأن الاعتراف باستقلال كوسوفا.

وأشارت إلى أن ضغوطا أوروبية كبيرة أيضا تمارس على تل أبيب منذ سنوات للاعتراف باستقلال كوسوفو، التي تعترف بها 113 دولة، منها 22 دولة بالاتحاد الأوروبي.

ونوهت ”يديعوت أحرونوت“ إلى أن السنوات الأخيرة شهدت جهودا كبيرة من جانب كوسوفو لحث إسرائيل على الاعتراف بها، كما أرسلت وفودا عديدة إلى تل أبيب وأكدت أنها تبحث تدشين مكتب تمثيل تجاري بالقدس، فيما كان الرئيس هاشم ثاتشي، قد أعلن قبل عامين أنه ”لو اعترفت إسرائيل باستقلال بلاده عن صربيا، فإنها ستكون مستعدة لتدشين سفارة بالقدس“.

رفض صربي

أما عن أسباب عدم اعتراف إسرائيل طوال سنوات، فيتعلق بالنقطة المشار إليها بشأن تحويل الخطوة إلى قاعدة لإعلان دولة فلسطينية مستقلة بشكل أحادي الجانب، فيما تقول الصحيفة إن السبب الثاني كان الحرص على عدم إثارة غضب صربيا وروسيا، والأخيرة تستخدم ”الفيتو“ في مجلس الأمن الدولي لمنع الاعتراف باستقلال كوسوفو.

وحتى إعلان التوصل إلى اتفاق بالبيت الأبيض، مساء يوم الجمعة، كانت صربيا ترفض اعتراف إسرائيل بكوسوفو، وكان وزير خارجيتها قد صرح قبل أيام أنه تلقى معلومات من واشنطن تفيد بأن الرئيس فوتشيتش رفض بشدة الفقرة العاشرة المدرجة بالاتفاق الذي ترعاه واشنطن، وقال إنه ”سيتصرف وفقا لدستور بلاده“، بينما كانت مصادر قد أشارت بعدها إلى أنه سيوقع على الاتفاق الذي يعترف بانفصال كوسوفو عن بلاده.

الرئيس الصربي كان قد صرح أيضا، بحسب ”يديعوت أحرونوت“، أنه سيكون مستعدا لنقل السفارة إلى القدس لو احترمت إسرائيل بلاده، وقال: ”إسرائيل دولة ذات سيادة ونحن لا يمكننا أن نؤثر عليها أو دفعها هنا أو هناك، نحن نعرب أمامها عن احترام كامل، ولكننا لن نصبح جزءا من أي اتفاق يوقع عليه الأمريكيون والألبان“.

لكن مع ذلك، وعقب إعلان ترامب، مساء الجمعة، تصبح صربيا هي البلد الأوروبي الأول الذي يعلن نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، فيما قد تصبح كوسوفو، حال صحة التسريبات المنسوبة لنتنياهو، البلد الإسلامي الأول الذي قد يقدم على هذه الخطوة، إذ يشكل المسلمون في كوسوفو قرابة 95% من تعداد السكان.

إنجاز مهم

واعتبر مراقبون إسرائيليون هذا التطور إنجازا مهما بالنسبة لإسرائيل، إذ يتيح إرساء علاقات دبلوماسية واقتصادية بين صربيا وكوسوفو من جانب، كما يمهد الطريق أمام نقل سفارتيهما إلى القدس كأول بلدين أوروبيين، هذا بخلاف كون كوسوفو بلدا إسلاميا.

ونقلت الصحيفة تغريدة ترامب عبر حسابه على ”تويتر“، وأشار خلالها إلى ترحيبه بالإنجاز الجديد الذي تحقق، ولا سيما بإعلان كوسوفو ذات الأغلبية المسلمة وإسرائيل تطبيع العلاقات وإرساء علاقات دبلوماسية، معربا عن احترامه للدول العربية والإسلامية التي تعتزم توقيع اتفاقيات مع إسرائيل لتطبيع العلاقات، لافتة إلى أن ترامب كان على ما يبدو يقصد البحرين والسودان.

ترحيب إسرائيلي

ورحب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، مساء يوم الجمعة، بالأنباء عن اعتراف كوسوفو بدولة إسرائيل، وعزم كوسوفو وصربيا نقل سفارتيهما إلى القدس، وذكر في تغريدة نقلتها القناة السابعة، أن ”الحديث يجري عن طفرة أخرى، تتمثل في إعلان دولة إسلامية تطبيع العلاقات مع إسرائيل“.

ولفت أردان إلى أنه على قناعة بأن المزيد من الدول الإسلامية والعربية ستختار السلام، وكتب عبر حسابه على ”تويتر“: ”سيشعر الفلسطينيون بالعزلة، وربما سيقنعهم هذا الأمر بتقديم تنازلات من أجل السلام“.

وتابع سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: ”أود أن أقدم التهنئة لرئيس الوزراء نتنياهو والرئيس ترامب على هذا الإنجاز العظيم… ستدشن صربيا وكوسوفو الآن سفارتين في القدس، على خطى أمريكا، وتمهدان الطريق أمام المزيد من الدول“.