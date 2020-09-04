سقوط جرحى إثر مواجهات قبيلة عنيفة جنوب إيران (فيديو)

أصيب عدد من الأشخاص في اشتباكات مسلحة بين قبيلتين بمدينة دزفول الواقعة في محافظة خوزستان جنوبي غرب إيران، بحسب ما أفادت السلطات الأمنية في البلاد.

وقال قائد قوات الشرطة في مدينة دزفول، روح الله جراوندي، للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، إن ”مواجهات مسلحة شديدة بين قبيلتين في شارع بيام نور بمدينة دزفول، أسفرت عن إصابة العديد من الأشخاص بجروح“.

وأضاف جراوندي: ”بعد ظهر اليوم في زقاق بيام نور في دزفول، وردت أنباء عن صدام ونزاع قبلي، وتم إرسال عناصر إنفاذ القانون على الفور إلى مكان الحادث للتحقق من دقة الأمر“، مضيفاً أن ”القبيلتين استخدمتا الأسلحة في المواجهات“.

درگیری مسلحانه در دزفول خوزستان 🔹درگیری مسلحانه میان دو طائفه در کوی پیام نور دزفول منجر به زخمی شدن چند تن شد. 🔹رسانه دزفول بدون اشاره به تعداد مجروحین‌، از خسارت‌ مالی سنگین در کنار مجروحیت چند تن خبر داده است.#SaveNavidAfkari pic.twitter.com/v8QsgrPNsE — garni (@garni1015) September 3, 2020

وقال قائد شرطة دزفول: ”نظرا لخطورة الصراع، تم إرسال قوات مساعدة من قيادة شرطة دزفول إلى مكان النزاع، وتم اتخاذ الإجراءات والعمل الاستخباري في أقل من ساعة، وتم التعرف على الجناة و المتنازعين واعتقالهم في مكان الحادث“.

وبين المسؤول الأمني أن ”السبب الرئيسي للصراع هو خلافات سابقة“، دون أن يحدد ما هي تلك الخلافات، مؤكدا أن ”الوضع تحت السيطرة في ظل انتشار القوات الأمنية“.

وفي سياق متصل، أفاد موقع ”عصر جنوب“ الذي يغطي أخبار مناطق اقليم خوزستان، أن ”الاشتباكات أسفرت عن خسائر مالية فادحة بالإضافة إلى إصابة عدد كبير من الأشخاص“، دون ذكر عدد الجرحى.

والأحد الماضي، قُتل شخصان، في نزاع عشائري اندلع بمدينة الأهواز ذات الغالبية العربية جنوبي إيران، بحسب ما ذكر قائد قوات الشرطة في المدينة العقيد محسن دالوند.

وينتشر السلاح بين عدد من المناطق التي تقطنها قبائل وعشائر سواء كانت عربية أو غيرها في إقليم خوزستان، فيما تشن القوات الأمنية في تلك المدينة بين الحين والآخر حملة مداهمة لضبط الأسلحة.