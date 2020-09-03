ترامب يطالب إيران بإلغاء إعدام المصارع نافيد أفكاري

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران، يوم الخميس، إلى إلغاء تنفيذ حكم إعدام بحق بطل المصارعة نافيد أفكاري.

وأفادت تقارير، بصدور حكم الإعدام بحق أفكاري بسبب مشاركته في مظاهرات مناهضة للحكومة في 2018.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: ”إلى زعماء إيران.. سأقدر بشدة موقفكم إذا أنقذتم حياة هذا الشاب ولم تعدموه. شكرا لكم!“.

ودشن ناشطون إيرانيون حملة على مواقع التواصل للضغط على النظام من أجل وقف إعدام بطل المصارعة نويد أفكاري.

كما أصدر أبطال ورياضيون إيرانيون، بيانًا دعوا فيه اللجنة الأولمبية الدولية والأمين العام للأمم المتحدة، إلى التحرك لإيقاف حكم الإعدام الصادر بحق أفكاري.

وكانت منظمة ”هرانا“ الحقوقية الإيرانية، ذكرت السبت الماضي، أن محكمة الثورة في مدينة شيراز جنوب البلاد، قضت بالإعدام على شخص يدعى نويد أفكاري، فيما تم الحكم بالسجن لفترات طويلة ضد ثلاثة آخرين منهم شقيقان لنويد أفكاري، بسبب المشاركة في احتجاجات عام 2018.

وقالت ”هرانا“ إن ”قائمة التهم الموجهة إلى نويد أفكاري وشقيقيه، طويلة للغاية، ومن بينها تشكيل جماعات مناهضة للنظام بقصد الإخلال بأمن البلاد، وحيازة ممتلكات مسروقة، وإهانة القيادة (المرشد علي خامنئي)“.