بعد عامين من فرارها إلى تركيا.. الإيرانية فرزانة جلالي تتخوف من تسليمها إلى طهران

أبدت الناشطة الإيرانية المعارضة فرزانة جلالي، تخوفها من نية السلطات التركية تسليمها إلى طهران بعدما رفضت القنصلية الإيرانية في إسطنبول تمديد جواز سفرها.

ونقل موقع ”سحام نيوز“، مساء الأربعاء، عن الناشطة فرزانة جلالي قولها ”إنها راجعت القنصلية الإيرانية في إسطنبول يوم الثلاثاء، لغرض تمديد جواز سفرها وإنه جرى استجوابها من قبل المسؤولين في القنصلية لمدة ساعة“.

وأكدت جلالي أن ”القنصلية الإيرانية في إسطنبول رفضت تمديد جواز سفري وصادرته“.

وأوضحت أنه ”خلال الاستجواب جرى سؤالها عن نشاطها الطلابي، وطُرحت عليها أسئلة حول مشاركتها في احتجاجات عام 2009، وكذلك احتجاجات أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2017“.

وأضافت الناشطة الإيرانية: ”جرى أيضاً سؤالي عن علاقتي بأحزاب إيرانية معارضة، وفي النهاية قررت القنصلية الإيرانية مصادرة جواز سفري“.

وعبرت الناشطة فرزانة جلالي عن ”قلقها من أنه بعد انتهاء إقامتها القانونية في تركيا، فإن احتمال اعتقالها من قبل الشرطة وترحيلها إلى إيران أمر متوقع“.

وأشار الموقع الإيراني المعارض إلى أن ”الناشطة الحقوقية والسجينة السياسية السابقة، تعاني من حالة نفسية سيئة للغاية بشأن مصيرها في تركيا في حال جرى تسليمها إلى إيران“.

وفرزانة جلالي، تحمل شهادة بتخصص الأنثروبولوجيا من جامعة طهران، وعضو سابق في الرابطة الإسلامية ورئيس تحرير سابق لصحيفة الصباح التابعة للجامعة.

وجرى اعتقالها عدة مرات، وفي 26 من سبتمبر / أيلول 2018، تمكنت من الهروب خارج إيران إلى تركيا بعد الإفراج عنها بوثيقة في 14 مارس من العام ذاته.

وقالت فرزانة جلالي إن سبب مغادرة إيران هو ”الخوف من الحكم المطول الذي ستصدره محكمة الثورة في محافظة كرمنشاه غرب البلاد“، مضيفة ”قال لي القاضي إنه تعرض لضغوط من قبل جهاز المخابرات لإنزال أشد العقوبات بحقها، وبعد سماع هذا، شعرت بالخوف، ولم أرغب في البقاء في السجن في شبابي وغادرت البلاد“.

وكانت السلطات التركية قد سلمت إيران 3 شبان شاركوا في احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وجرى الحكم عليهم بالإعدام.