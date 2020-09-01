مادورو يعفو عن أكثر من مئة معارض

المصدر: أ ف ب

أصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عفواً عن أكثر من مئة معارض، بينهم نوّاب ومساعدون مقرّبون من زعيم المعارضة خوان غوايدو، وذلك ”بهدف تعزيز المصالحة الوطنيّة“، بحسب ما أعلن الإثنين وزير الاتّصال خورخي رودريغيز.

وقرأ رودريغيز لائحة من الأسماء خلال مؤتمر صحافي بثّه التلفزيون الرسمي، قائلاً إنّ ”المواطنين المذكورين أدناه يُمنَحون عفواً رئاسيّاً“.

وتضمّ هذه اللائحة الطويلة المؤلّفة من 110 أسماء، روبرتو ماريرو الساعد الأيمن لغوايدو ومدير مكتبه، وقد اعتُقل بتهمة ”الإرهاب“ وسُجن في آذار/مارس 2019 بعد شهرين من إعلان غوايدو نفسه رئيساً للجمهورية بالوكالة.

كما شمل العفو الرئاسي كلاً من رينزو برييتو وجيلبر كارو النائبَين المسجونين والمعارضَين بشدّة لمادورو.

ويأتي هذا الإعلان قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعيّة المقرّرة في 6 كانون الأول/ديسمبر والتي دعا غوايدو وأحزاب المعارضة الرئيسيّة إلى مقاطعتها، معتبرين أنّ تنظيمها من جانب السلطات التشافية سيجعلها عرضة ”للتزوير“ في كلّ الأحوال.