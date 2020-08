العاصفة لورا تتسبب بمقتل العشرات في هاييتي

أعلنت السلطات في هاييتي الجمعة أنّ حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائيّة ”لورا“ التي اجتاحت البلاد الأحد ارتفعت إلى 31 قتيلاً على الأقلّ.

وقالت إدارة الحماية المدنيّة في هاييتي في بيان، إنّ العاصفة المدمّرة ”خلّفت 31 قتيلاً و8 مفقودين و8 جرحى“.

Tales from the storm: how four scientists tracked Hurricane Laura https://t.co/CAK4YAVPac — Frank Talmon l'Armée (@f_talmon) August 28, 2020

أمّا الأضرار المادّية التي خلّفتها العاصفة فتركّزت في غرب البلاد وجنوبها الشرقيّ حيث دمّر 243 منزلاً بالكامل وتضرّر أكثر من 2300 مسكن وغمرت الفيضانات أكثر من 6200 منزل.

وفي البلديات الأكثر تضرّراً، تلقّت 800 أسرة ”فرش نوم ومواد لإصلاح منازلها (صفائح معدنيّة، أخشاب، مسامير) وحصص طعام ووجبات ساخنة“، بحسب الإدارة العامّة في هايتي.

🌪BREAKING: Cat. 4 Hurricane Laura makes landfall near Cameron, Louisiana, with 150 mph winds, NHC says. Forecasters warn that Laura's storm surge could be "unsurvivable" for those who remained in its path along the Gulf of Mexico. O furacão Laura

HURRICANE LAURA 🌪🌪🌪 pic.twitter.com/fftIHhVGwV — Lânio Corrêia 🇺🇸❤️ (@laniocorreiaa) August 27, 2020

وفي جمهوريّة الدومينيكان التي تؤلّف مع هايتي جزيرة هيسبانيولا، لقي أربعة أشخاص مصرعهم جرّاء العاصفة.

أمّا في كوبا، فتمّ إجلاء ما لا يقلّ عن 340 ألف شخص بشكل وقائيّ إلى أماكن آمنة.

وبعدما اجتاحت منطقة البحر الكاريبي اشتدّت قوّة العاصفة لورا عندما عبرت خليج المكسيك وأصبحت إعصاراً من الدرجة الرابعة على مقياس سافير-سيمبسون المؤلّف من خمس درجات تصاعديّة.

The eye of Hurricane #Laura went right over Cameron, LA last night and left its mark. Many homes/businesses were flattened by wind & water. In fact, that lingering water is storm surge flooding, not rainfall flooding. Video Courtesy Brandon Clement with Live Storms Media. #lawx pic.twitter.com/GNiX8kWcQ6 — Ed Piotrowski (@EdPiotrowski) August 27, 2020

وعصر الخميس، تراجعت حدّة الإعصار ليعود عاصفة استوائيّة. وخلّفت ”لورا“ ستّة قتلى على الأقلّ في جنوب الولايات المتحدة وأضراراً مادّية جسيمة لكن أقلّ ممّا كان يخشى.

وعلى غرار سائر دول منطقة البحر الكاريبي، تتعرّض هايتي كلّ عام، من حزيران/يونيو إلى تشرين الثاني/نوفمبر، لعواصف وأعاصير غالباً ما تؤدّي إلى سقوط ضحايا ولا سيّما في المناطق الفقيرة.