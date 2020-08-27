وزير خارجية فرنسا يحذر من "اختفاء الدولة" اللبنانية

قال وزير خارجية فرنسا جا إيف لو دريان: إنه على السلطات اللبنانية تشكيل حكومة جديدة سريعا؛ لأن الخطر اليوم هو اختفاء الدولة، بسبب تقاعس النخبة السياسية التي يتعين عليها تشكيل حكومة جديدة سريعا لتنفيذ إصلاحات ضرورية للبلاد.

وأضاف لو دريان في حديث لإذاعة (آر.تي.إل): ”لن يوقع المجتمع الدولي شيكا على بياض إذا لم تنفذ (السلطات) الإصلاحات. عليهم تنفيذها سريعا… لأن الخطر اليوم هو اختفاء لبنان“.