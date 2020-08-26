البحرين تؤكد لبومبيو ضرورة قيام دولة فلسطينية لتحقيق السلام مع إسرائيل

أكّد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في المنامة، اليوم الأربعاء، التزام بلاده بمبادرة السلام العربية التي تنصّ على قيام دولة فلسطينية مستقلة مقابل تطبيع العلاقات.

لكن الملك أشاد في الوقت نفسه بجهود الولايات المتحدة من أجل إحلال السلام في المنطقة ومواجهة ”التدخلات الإيرانية“.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الملك تشديده خلال الاجتماع على ”أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقًا لحل الدولتين، الذي يحقق السلام العادل والشامل والمؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية“.

وكانت البحرين، التي استقبلت العام الماضي صحافيين إسرائيليين في إطار اجتماع لإعلان الجانب الاقتصادي من خطة السلام الأميركية لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، أول دولة خليجية ترحب بالاتفاق بين الإمارات وإسرائيل.

وفي ذات السياق، قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء: إن الولايات المتحدة ستساعد في تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل إذا دعت الحاجة.

وأضاف المسؤول قائلا: ”إذا كان بإمكاننا أن نساعد في تسهيل التطبيع مع البحرين فنحن مستعدون“.

وتابع المسؤول الأمريكي: ”أعتقد أن قرار الإمارات يخلق مناخا يجعل من الأسهل أن تحذو دولة أخرى حذوها، والمزيد من الدول بعد ذلك“.