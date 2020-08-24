بعد دخوله المستشفى للمرة الثانية خلال أسبوع‎ .. "غموض" ياباني بشأن مرض شينزو آبي

المصدر: أ ف ب

دخل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الاثنين، من جديد إلى مستشفى في طوكيو بعد زيارة سابقة الأسبوع الماضي استمرت سبع ساعات سببها الرسمي الخضوع لفحوص طبية؛ ما أثار الشكوك من جديد حيال وضعه الصحي.

وعاد آبي إلى المستشفى ”لإجراء فحوص إضافية“، كما أعلن اليوم الاثنين المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا خلال مؤتمر صحفي دوري.

ولم يجب سوغا عن سؤال حول ما إذا كان آبي يعاني مرضا معينا، بل أكد أنه لم يلحظ ”تغييرا“ في وضعه الصحي خلال لقاءاته ”اليومية“ معه.

وذكرت قناة ”نيبون تي في“ المحلية نقلا عن مصادر من الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي ينتمي إليه آبي، أن الأخير تلقى الأسبوع الماضي علاجا لمرض سبق أن عانى منه في الماضي، وليس لفحوص طبية روتينية.

وقالت صحيفة يابانية أخيرا: إن آبي سعل دما مطلع تموز/يوليو.

وبات آبي اليوم الاثنين رئيس الوزراء الذي قضى الوقت الأطول في المنصب خلال ولاية واحدة (2799 يوما). وسبق أن حطم رقما قياسيا مماثلا في تشرين الثاني/نوفمبر لكن مع احتساب مدة ولايته الأولى بين 2006 و2007.

ومن بين الأسباب العديدة التي دفعته إلى الاستقالة حينئذ، إصابته بمرض التهاب القولون التقرحي، الذي قال إنه شفي منه حينذاك.

وتراجعت شعبية آبي في الأشهر الأخيرة، إذ ينتقد الرأي العام الياباني طريقة إدارته لأزمة وباء كورونا.

وبحسب استطلاع نشرته أمس الأحد وكالة أنباء كيودو، لم تحصل حكومته إلا على تأييد 36% من المستطلعين، وهو ثاني أدنى نسبة تأييد يحصل عليها منذ عودته إلى الحكم عام 2012.

وقال 58% من المستطلَعين إنهم غير راضين عن طريقة معالجة الحكومة لأزمة الوباء.

وتسجل اليابان حتى الآن عدد إصابات متدنيا مقارنة بدول أخرى، يبلغ نخو 62 ألف إصابة من بينها 1200 وفاة. بيد أن عدد الإصابات في الأرخبيل إلى تزايد منذ مطلع حزيران/يونيو.