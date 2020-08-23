48 ساعة تفصل إسرائيل عن انهيار ائتلاف نتنياهو ـ غانتس

شن وزير الدفاع رئيس الوزراء البديل بيني غانتس، هجوما ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك قبل يومين فقط من نهاية مهلة إقرار الموازنة العامة للبلاد، في ظل خلافات حادة تنذر بتفكك الائتلاف والذهاب إلى انتخابات جديدة.

ووفق الاتفاق الائتلافي الموقع بين زعيم ”الليكود“ نتنياهو، وغانتس وحزبه ”أزرق أبيض“ في نيسان/ أبريل الماضي، ينبغي إقرار الموازنة العامة للدولة في موعد أقصاه 25 آب/ أغسطس الجاري.

ويطالب نتنياهو بالتوافق بشأن موازنة عامة للبلاد تسري لمدة عام مالي واحد، بغية امتلاك القدرة على تحديد أولويات الإنفاق والمخصصات المالية في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، بينما يطالب غانتس بموازنة عامة لمدة عامين، في ظل مخاوفه من تسلم مهام منصب رئيس الوزراء مثقلا بالأعباء.

حرب أهلية

وذكر غانتس في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، مساء أمس السبت، أن إسرائيل على وشك إعلان الذهاب إلى انتخابات جديدة بعد يومين فقط، ”لأن نتنياهو يحتاج هذا الأمر لأسباب شخصية“، مضيفا ”لو حدث ذلك ستكون خسارة كبيرة، لا توجد مشكلة بالنسبة لي للتوصل إلى حلول بشأن الموازنة، لكني لا أجد مبررا لموقف نتنياهو سوى أنه ينبع من أسباب شخصية“.

ونقلت القناة الإسرائيلية السابعة عن غانتس قوله إن الأسباب الشخصية المتعلقة بنتنياهو ترتبط بالقضايا الجنائية الثلاث المتهم فيها، وأن على جميع القادة الإسرائيليين التعامل ببعض العقلانية، ”لأنه في حال الذهاب إلى انتخابات جديدة سنصبح أمام حرب أهلية“.

وأكد غانتس في تصريحاته التي يتناقلها الإعلام أن على نتنياهو أن يسأل نفسه كرئيس للوزراء ”ماذا فعلت لكي أمنع الذهاب إلى انتخابات جديدة؟“، وأضاف ”لم يلتزم نتنياهو بالبند الخاص بموعد إقرار الموازنة بموجب اتفاقه مع أزرق أبيض“، مشيرا إلى أن حزبه منفتح على جميع الحلول، ”لكن كل ما هو مطلوب العودة إلى الاتفاق الائتلافي، لا يوجد سبب لجرنا نحو الانتخابات“.

فرصة أخيرة

وتجري حاليا محاولات وساطة من قبل بعض النواب، تتركز في الأساس على إرجاء الموعد الذي يحدده الاتفاق الائتلافي كحد أقصى لتمرير الموازنة، والذي يحل بعد يومين فقط، فيما يرى غانتس أن محاولات الوساطة لن تتمكن من وضع أسس لحل أزمات بالجملة منها التعيينات الحساسة على سبيل المثال في وزارة العدل.

واقترح النائب تسيفي هاوزر، رئيس لجنة الخارجية والدفاع بالكنيست، الذي كان قد انشق عن تحالف ”أزرق أبيض“، برفقة النائب يوعاز هيندل، وأسسا سويا كتلة ”طريق الوطن“ اليمينية الائتلافية، التي لا تضم سواهما، أن يتم إرجاء قانون الموازنة العامة 3 أشهر إضافية، مع تجميد جميع التعيينات الحساسة بوزارة العدل وغيرها.

ووفق ”قناة 20“ الإخبارية، يعد هذا المقترح هو الأخير الذي يمكن التعاطي معه، وفي حال فشله، فإن الانتخابات الرابعة ستصبح أمرا واقعا لا محالة، مشيرة إلى أن مقربين من نتنياهو أكدوا أن رئيس الوزراء يميل إلى قبول هذا المقترح.

وقيعة أم حقيقة؟

وعلى الرغم من ذلك، ما زالت هناك أزمة من غير المعروف إذا ما كانت مفتعلة من جانب نواب ”الليكود“ أم أنها تعبر عن حقيقة، تتعلق بغانتس وشريكه في حزب ”أزرق أبيض“ وزير الخارجية غابي أشكنازي، وكلما أطلق هذا الأخير تصريحا ضد مواقف ”الليكود“ واجه اتهامات بالسعي لجر البلاد إلى انتخابات رابعة من أجل الإطاحة بغانتس، وهي رواية تكررت كثيرا في الأيام الأخيرة على لسان نواب من ”الليكود“.

أشكنازي كان قد أطلق تصريحا انتقد فيه نتنياهو لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة العامة، وشن هجوما عليه، استخدم فيه عبارات أشبه بتلك التي استخدمها غانتس من بعده، ومنها رغبة نتنياهو في الذهاب إلى انتخابات لأسباب شخصية تتعلق بمحاكمته.

وعلقت مصادر بحزب ”الليكود“ على تصريحات أشكنازي، وذكرت في بيان أنه ”ما زال مستمرا في مساعيه التي لا تتوقف من أجل جر إسرائيل إلى انتخابات هدفها الإطاحة بغانتس، ومن الأفضل له أن يتحدث في مجالات اختصاصه وخبراته، فلديه باع في التسريبات الأمنية الخطيرة، وتقويض صعود الشخصيات المؤهلة لمنصب رئيس الأركان، وخطواته المشبوهة ضد شخصيات من المستوى السياسي“.