لوكاشينكو: سنغلق المصانع التي يشارك عمالها في الاحتجاجات

أعلن رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، أنه سيغلق المصانع التي يشارك عمالها في الاحتجاجات، في أحدث محاولاته لقمع موجة مسيرات تنظمها المعارضة منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت هذا الشهر.

واقترح لوكاشينكو طرد العمال الذين شاركوا في تلك الاحتجاجات، وفق ما نقلت عنه وكالة الإعلام الروسية.

وفي كلمة ألقاها في بلدة جرودنو قرب الحدود مع بولندا، قال لوكاشينكو: ”إذا كان هناك مصنع لا يعمل، فلنغلقه بدءا من يوم الاثنين، دعونا نوقفه عن العمل.. سيهدأ الناس وسنقرر من سنستدعيهم بعد ذلك للعمل.“

وفي أحدث تحدٍ يواجهه لوكاشينكو في فترة حكمه المستمرة منذ 26 عاما، خرج الناس إلى الشوارع في العديد من مدن روسيا البيضاء، بما فيها عاصمتها مينسك، لنحو أسبوعين؛ احتجاجا على نتيجة الانتخابات التي أجريت في التاسع من أغسطس/ آب، والتي يقولون إنه جرى التلاعب في نتائجها؛ من أجل إعادة انتخاب لوكاشينكو.

وشارك أيضا بعض العمال في عدد من المصانع في تلك الاحتجاجات.