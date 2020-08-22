استنكروا قمع المتظاهرين.. محكمة إيرانية تصدر أحكاما بالسجن ضد 14 ناشطا سياسيا

قضت السلطات القضائية في إيران، بسجن 14 ناشطا؛ بعدما اعترضوا على التعامل العنيف مع المتظاهرين في الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي.

وأفادت إذاعة ”فردا“ المعارضة، اليوم السبت، بأن محكمة إيرانية أصدرت أحكاما مختلفة بالسجن بحق 14 ناشطا؛ بسبب اعتراضهم على أسلوب سلطات النظام والتعامل العنيف مع المتظاهرين.

وأشار تقرير الإذاعة، إلى أن من بين النشطاء المدانين بالسجن، الناشط مهمدي محموديان، الذي أدين بالسجن 5 سنوات، وعلي شكوري راد ومحمد حسين كروبي ومحسن قربان، المدانين بالسجن مدة عام.

ولفت التقرير إلى أن النشطاء واجهوا تهمة ”الترويج ضد النظام وضرب الأمن القومي“، مبينا أن ”النشطاء المدانين بالسجن أصدروا بيانا مشتركا وقع عليه أكثر من 70 ناشطا؛ وذلك للاعتراض على إطلاق النار على المتظاهرين العزل، ومماطلة السلطات في محاسبة المسؤولين عن جرائم قتل المتظاهرين“.

كما دعا النشطاء إلى وقفة احتجاجية بالشموع؛ حدادا على ضحايا حادثة الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني، مطلع العام الماضي، والتي راح ضحيتها 176 شخصا، أغلبهم إيرانيون.

وقد شهدت مختلف المدن في إيران احتجاجات شعبية، في نوفمبر الماضي؛ اعتراضا على قرار السلطات زيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف، حيث أعرب الإيرانيون عن رفضهم للقرار؛ في ظل تردي أوضاعهم المعيشية.