الديمقراطيون يرشحون بايدن رسميا ويتعهدون بإنهاء "فوضى" ترامب

فاز جو بايدن رسمياً الثلاثاء بترشيح حزبه الديمقراطي لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرّرة في 3 تسرين الثاني/نوفمبر.

وكما كان متوقّعاً، فقد صوّتت غالبية المندوبين الديمقراطيين لمصلحة نائب الرئيس السابق، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الذي تستضيفه ميلووكي (شمال) وتجري وقائعه بشكل غير مسبوق افتراضياً بسبب وباء كوفيد-19.

وما أن أُعلنت نتيجة التصويت حتى خاطب بايدن في رسالة مباشرة عبر الفيديو المؤتمرين قائلاً لهم ”شكراً لكم من صميم قلبي!“.

وقال الرئيسان الأمريكيان السابقان بيل كلينتون وجيمي كارتر يوم الثلاثاء إن جو بايدن لديه الخبرة والنزاهة لاستعادة أمريكا التي دمرها الوباء في الوقت الذي رشح فيه الديمقراطيون بايدن رسميا لخوض انتخابات الرئاسة خلال المؤتمر العام للحزب الديمقراطي.

واستهدف اليوم الثاني للمؤتمر، تحت عنوان ”القيادة تهم“، إثبات أن بايدن سيمثل العودة للوضع الطبيعي بعد ”فوضى“ إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، على حد قول كلينتون.

وقال كلينتون في مقطع فيديو مسجل ”في وقت مثل هذا، يجب أن يكون المكتب البيضاوي مركز قيادة… هو بدلا من ذلك مركز عاصفة. هناك فوضى فحسب. شيء واحد فقط لا يتغير قط، إصراره على إنكار المسؤولية وإلقاء اللوم“.