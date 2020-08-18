برلماني إيطالي يطالب بلاده بتدخل "حاسم" ضد تدخلات أردوغان في ليبيا‎

طالب برلماني إيطالي، اليوم الثلاثاء، بتدخل حكومة بلاده بشكل حاسم، ضد تدخلات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، وذلك غداة الزيارة التي قام بها وزيرا الدفاع التركي خلوصي أكار، والقطري خالد العطية إلى العاصمة الليبية، طرابلس .

وقال أندريا ديلمسترو، زعيم حزب ”إخوة إيطاليا“ في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي:“السلطان أردوغان مع السلطات القطرية يمضيان قدمًا في الاحتلال العسكري لليبيا من خلال نشر قواعد بحرية وجوية“، وفقًا لما نقلته وكالة ”نوفا“ الإيطالية.

وشدد البرلماني الإيطالي على ضرورة أن تخرج الحكومة الإيطالية مما قال إنها حالة الخمول الدبلوماسي الدولي، وأن تتدخل بشدة ضد ما وصفها بـ“الأهداف التوسعية“ لأردوغان، والتي قال إنها ترتبط بشكل مقلق بما أسماها ”الأصولية القطرية“ لاحتلال البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب تقارير إعلامية فقد تمخض عن الزيارة التي قام بها وزيرا الدفاع التركي والقطري إلى طرابلس اتفاق رسمي تمَّ بين حكومة الوفاق الليبية وتركيا وقطر.

ووفق التقارير ذاتها، فإن الاتفاق الرسمي يقضي بتفعيل ميناء مصراتة كقاعدة للقطع البحرية التركية العاملة شرق المتوسط، وإنشاء مركز تنسيق ثلاثي (قطري، تركي، ليبي) يجتمع شهريًا على مستوى رؤساء الأركان، مع وجود مستشارين من الدول الثلاث بمقر المركز في مصراتة.

وقالت مصادر في حكومة الوفاق لوكالة الأنباء الإيطالية إن“وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بحث بحضور نظيره القطري مع مسؤولي الوفاق الخطوات التي اتخذت حتى الآن لإنشاء القاعدة البحرية التركية في مصراتة، والقاعدة العسكرية التركية في قاعدة الوطية الجوية“.