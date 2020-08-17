نائب ميركل يصف رئيس روسيا البيضاء بـ"الدكتاتور"

وصف وزير المالية الألماني أولاف شولتس رئيس روسيا البيضاء الكسندر لوكاشينكو يوم الأحد بأنه دكتاتور فقد دعم شعبه وحذر موسكو من التدخل لإبقائه في السلطة.

واحتشد مواطنون من روسيا البيضاء وهم يهتفون ”ارحل“ وسط العاصمة مينسك يوم الأحد في أكبر احتجاج حتى الآن ضد ما وصفه المتظاهرون بالانتخابات المزورة التي أسفرت قبل أسبوع عن إعادة انتخاب الرئيس الذي يتولى السلطة منذ فترة طويلة.

وقال شولتس الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مستشارة ألمانيا في مقابلة مباشرة مع موقع صحيفة بيلد الالكتروني ”هذا دكتاتور ومن ثم فهو يحتاج لتصريحات واضحة ولغة واضحة“.

ويقول معارضو لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ 26 عاما، إن الانتخابات شابها التزوير لإخفاء حقيقة أنه فقد التأييد الشعبي. وينفي لوكاشينكو أنه خسر الانتخابات مشيرا إلى النتائج الرسمية التي منحته ما يزيد قليلا عن 80 في المئة من الأصوات.

ولقى ما لا يقل عن محتجين حتفهما كما تم اعتقال آلاف آخرين في حملة قمع منذ الانتخابات.

وقال شولتس مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل “ إنني مقتنع تماما بأن هذا الرئيس لم تعد لديه أي شرعية وإلا لم يكن ليحكم بمثل هذه القوة الوحشية التي لا يمكن تصورها“.

وسئل شولتس عما يمكن أن يفعله لمنع تدخل روسيا فقال ”التدخل العسكري في الدول الأخرى غير مقبول على الإطلاق ويمثل خرقا لكل القواعد التي وضعناها بأنفسنا بموجب القانون الدولي“.

وقالت روسيا إنها ستعرض على لوكاشينكو مساعدته عسكريا إذا لزم الأمر.