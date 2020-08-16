ترامب يعلن وفاة شقيقه روبرت

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن شقيقه روبرت ترامب توفي الليلة الماضية بعد يوم واحد من زيارة الرئيس له في مستشفى بنيويورك.

وأضاف ترامب في بيان “ بقلب حزين أعلن أن أخي الرائع ، روبرت ، توفي الليلة. لم يكن أخي فقط ، لقد كان أعز أصدقائي. سنفتقده كثيرا ، لكننا سنلتقي مرة أخرى. ذكراه ستعيش في قلبي إلى الأبد. روبرت ، أحبك. ارقد في سلام“.

وكان ترامب أقر الجمعة، أثناء مؤتمر صحفي عقده قبل التوجه إلى المستشفى الواقع في مانهاتن بأن شقيقه ”يمر بفترة عصيبة“، مبديا أمله في تعافي روبرت البالغ من العمر 72 عاما.

ووصف الرئيس في تصريحاته روبرت بأنه ”شقيق ممتاز“، مضيفا: ”كانت لدينا علاقات رائعة على مدى وقت طويل، منذ أول يوم“.

وجاءت زيارة ترامب إلى المستشفى قبل توجه الرئيس إلى نادي الغولف الخاص التابع له في نيوجيرسي حيث سيمضي عطلة نهاية الأسبوع.

ولم يقدم البيت الأبيض أي تفاصيل بشأن المشاكل الصحية التي يعاني منها شقيق الرئيس، لكن مسؤولين أكدوا لوسائل إعلام أن روبرت في حالة خطرة.

وسبق أن أمضى روبرت ترامب أكثر من أسبوع في قسم العناية المركزة في مستشفى ماونت سيناي في مانهاتن في يونيو الماضي.